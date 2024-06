Pettovello eligió a su nuevo jefe de gabinete | El Territorio

domingo 16 de junio de 2024 | 6:02hs.

Después de la sucesión de renuncias, que superaron las 40 en el Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello designó como su jefe de Gabinete a Lucas Fernández Aparicio. Se trata un abogado con conocimiento del conurbano bonaerense y de derecho laboral, allegado a Mauricio Macri.



La designación de Fernández Aparicio ocurre una semana después de la salida de Fernando Szereszevsky, quien dejó su cargo para dedicarse a su rol de manager de la banda de rock Ratones Paranoicos.



En este sentido, la ministra ratificó que continuará en su cargo a través de una videollamada emitido para la militancia libertaria congregada en el Obelisco, en una manifestación este viernes: “No voy a renunciar. Vine acá por mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar”, manifestó. “Yo soy una de ustedes. Metí los pies en el barro y no los voy a sacar, hagan lo que me hagan. Ya estoy adentro y no voy a parar”, agregó.



De 57 años, Fernández Aparicio estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y finalizó su Maestría en Administración Pública en la misma institución, aunque aún le resta enviar su tesis. Su formación académica se complementa con una Diplomatura en Derecho del Trabajo y Dimensión Colectiva en la Universidad Austral.



Su principal trayectoria en la función pública fue durante la gestión presidencial de Mauricio Macri: allí ocupó distintas funciones dentro del Ministerio de Trabajo (como subsecretario de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social, como secretario de Atención Ciudadana y Servicios Federales y como secretario de Trabajo) y en el de Transporte (como coordinador de la Unidad de Relaciones Laborales y como presidente de Ferrocarriles Argentinos).