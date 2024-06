El arte de la hospitalidad | El Territorio

domingo 16 de junio de 2024 | 6:00hs.

Cataratas del Iguazú, uno de los principales atractivos de Misiones.

El turismo no para de crecer en el mundo. En los principales destinos del planeta hay quienes sostienen que ya no existe la temporada baja: en esas ciudades, las más elegidas, todo el año es un buen momento para salir a caminar por sus calles, detenerse a admirar los tesoros que han conservado para la humanidad y disfrutar de su oferta gastronómica, cultural y deportiva.

En las ciudades más visitadas del mundo -según las estadísticas más recientes son las francesas y las españolas- la gente de todo el mundo se agolpa en sus calles, con toda su diversidad de idiomas y costumbres, abarrotando veredas, amontonándose en largas colas para ingresar a museos, agotando plazas de alojamiento y transporte.

Francia lideró el ránking de los países más visitados en 2023, seguida por España, según el Barómetro del Turismo Mundial. Con París, Madrid y Barcelona, como las ciudades más visitadas. Sólo un país latinoamericano figura en ese top ten y es México. Antes de la pandemia Argentina se encontraba 48 en ese ránking.

Y es tanto, pero tanto el aluvión, que los vecinos en ciertas zonas se manifiestan abiertamente en contra de los turistas que no dejan de llegar sin cesar para cambiarles las vidas para siempre.

Sin embargo, el turismo en Misiones y en el país no está viviendo un buen momento. Y la explicación habrá que buscarla en el abrupto freno de la actividad económica en general. La caída del sector turístico local se ve reflejada en la reciente encuesta que realiza mensualmente entre sus socios las Confederación Económica de Misiones. Y aún así, hay operadores de sector optimistas que repasan que tras un diciembre y enero regulares o malos, la actividad se recuperó en febrero. Y el fin de semana extra largo de la Semana Santa, Misiones lo vivió con alivio con porcentajes de ocupación arriba del 90 por ciento en los principales puntos. La ocupación de alojamiento promedio fue del 95%, con destinos destacados como Puerto Iguazú con un 97%, Posadas con un 85%, San Ignacio con un 81%, El Soberbio con un 90%, Oberá con un 85%, Aristóbulo del Valle y Eldorado con un 80%.

Y ya en enero pasado los datos de Argentina marcaban un incremento de las visitas de extranjeros. Y Brasil, nuestro gran vecino, es uno de los principales países emisores. Y acá los recibimos habitualmente, más allá de las altas y bajas.

A las puertas de la segunda semana más corta del año, con dos fines de semana largos consecutivos, los operadores del sector turístico esperan otra vez con expectativas la llegada de visitantes.

Es que apostar al turismo en una provincia como Misiones siempre será un acierto, más allá de la coyuntura en el marco de la creciente recesión en el país. El turismo sólo tiene posibilidades de crecer, como de hecho ocurre en los principales destinos del mundo, si se dan ciertas circunstancias.

¿Qué busca el turista? Todos sabemos, por experiencia propia, que cuando se sale de vacaciones no queremos tener problemas. No queremos que nos roben, ni que perder horas en aeropuertos por paros o piquetes, ni que nos cobren de más por cosas que no lo valen.

El turismo siempre es un refugio. Y también un negocio delicado. La voracidad se castiga duramente. Construir prestigio como destino seguro y de calidad lleva décadas. Y es responsabilidad conjunta del sector privado y público. Siempre se quiere regresar a los lugares en los que se fue feliz.