Las verduras se destacan en las subas de precios de junio | El Territorio

Las hortalizas marcaron una apreciación de 3,9% e impactaron más en las cotizaciones de los alimentos

domingo 16 de junio de 2024 | 6:02hs.

Pese a las subas de los vegetales, las frutas mostraron algunas bajas.

Los alimentos registraron una inflación de 1,5% en la segunda semana de junio y gran parte del aumento corresponde a los precios de las verduras con una incremento del 3,9%. Además de las verduras, otros productos presentaron mayores precios con respecto a la semana anterior, como es el caso del azúcar (2,8%), bebidas (2,4%), panificados (1,9%). El aceite en tanto, fue uno de los alimentos que presentó una disminución que rondó el 3,9%. Según el informe de la consultora LGC, la carne presentó una variación del 2% y los alimentos en su totalidad registran una suba del 3,6% en las últimas cuatro semanas.



Suba de alimentos

Liderados por los lácteos y huevos, los alimentos que aumentaron en la última semana fueron: Lácteos y huevos: 6,8%; Condimentos y otros productos alimenticios: 5,7%; Azúcar: 4,5%; Verduras: 4,3%; Bebidas e infusiones: 4,1%; Carnes: 3,7%; Pan, cereales y pastas: 3,7%; Aceites: 1,9%; Comidas listas para llevar: 1,7%; Frutas: -7,7%



En la segunda semana de junio, el precio de los alimentos promedia además un incremento mensual del 4,8%, de acuerdo con datos de la consultora Labour Capital and Growth (LCG) y, durante ese período, se registró una suba de 1,5% con relación a los siete días previos.



Los datos sugieren que, si se toman en cuenta las subas de tarifas previstas para este mes por el gobierno, como es el caso de la electricidad y el gas, resultará más complicado que a fin de mes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) baje hasta perforar su piso de 4,2%.



No obstante, el equipo económico parece estar aspirando a tener un piso de 2% mensual, algo que luce complicado ante el retraso del precio de los servicios públicos, que genera inflación reprimida.



Más subas este mes

La tendencia a la baja mostrada por el índice de precios al consumidor no se sostendrá en junio, debido a los aumentos en las tarifas de luz y gas, estiman especialistas.



Así, la inflación de este mes se ubicaría por encima del 4,2% que mostró mayo, el nivel más bajo en el último año. La suba de tarifas de gas y electricidad anunciada le pondría un piso de 1% al costo de vida.



Con el fin de reducir el gasto en subsidios, para junio se dispuso una quita de subsidios en los servicios energéticos para comercios, industrias y usuarios residenciales.