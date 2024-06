Buscan endurecer penas en Brasil a quienes aborten | El Territorio

Un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados equipara a la práctica médica luego de la semana 22 como un homicidio

domingo 16 de junio de 2024 | 6:02hs.

Rosangela da Silva pidió por la dignidad de las mujeres brasileñas.

Rosangela da Silva, primera dama de Brasil, dijo el viernes en X, antes Twitter, que el proyecto de ley aprobado el miércoles por la Cámara de Diputados que busca equiparar el aborto después de la semana 22 con el homicidio “atenta contra la dignidad de las niñas y mujeres” brasileñas.



Ya la ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves, había escrito este miércoles en su perfil de X que el proyecto “revictimiza a las niñas y mujeres” e “impone más barreras para el aborto legal”.



CNN hizo esfuerzos para contactar la oficina del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra de gira en Europa, para conocer su postura sobre el tema. El proyecto de ley presentado por el diputado Sóstenes Cavalcante (del Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro y otros 32 legisladores) busca homologar lo previsto en el Código Penal brasileño, vigente desde 1940, que prohíbe el aborto salvo que el embarazo sea producto de una violación, ponga en riesgo la vida de la mujer o anencefalia fetal, pero que no marca un período máximo para interrumpir el embarazo, aun en esos casos, según reseña la agencia estatal Brasil.



Los legisladores que apoyan esta propuesta argumentan que deben establecerse “límites” al aborto y que, después de la semana 22 de gestación, equivale a un homicidio porque el feto “está en perfectas condiciones para vivir fuera del vientre materno”, dijo el diputado Eli Borges, uno de los promoventes.



La propuesta legislativa fue ratificada en régimen de urgencia, lo que permitió que el proyecto fuera votado directamente en el pleno de la Cámara, sin haber pasado por comisiones.



La votación, además, se realizó bajo la modalidad simbólica, lo que en la ley brasileña significa que no existe un registro individual de los votos y que se utiliza especialmente en proyectos que cuentan con gran apoyo. Este procedimiento fue criticado por la diputada Fernanda Melchionna, del partido Socialismo y Libertad de Brasil, quien calificó la aprobación del proyecto como “un gran ataque contra las niñas brasileñas”.



De aprobarse, el instrumento jurídico permitiría condenar a quienes se sometan a un aborto después de la semana 22 de embarazo a una pena de seis a 20 años de cárcel, un castigo incluso mayor que el previsto para quienes cometan el delito de violar a una persona vulnerable (de ocho a 15 años de prisión).



Actualmente, el Código Penal brasileño establece que el aborto no previsto por la ley se castiga con penas de uno a tres años, cuando es inducido por la mujer embarazada o con su consentimiento, de uno a cuatro años si es inducido a una mujer embarazada menor de 14 años y de tres a diez años, cuando la persona provoca un aborto sin el consentimiento de la mujer embarazada.



La propuesta legislativa ahora se discutirá en el Senado brasileño. El presidente de dicha cámara, Rodrigo Pacheco, del Partido Social Democrático (PSD), dijo que el proyecto debe ser “analizado detenidamente” en comisiones, por lo cual rechazó que la iniciativa vaya de forma directa al pleno.