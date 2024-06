Día del Bioquímico: Con esfuerzo, abrió su laboratorio clínico en Bernardo de Irigoyen | El Territorio

El laboratorio W-Bioquímica contribuye a los servicios de salud disponibles en la localidad brindando acceso a pruebas y diagnósticos vitales para la comunidad

Desde San José, Apóstoles, pasando por Posadas y residiendo actualmente en Bernardo de Irigoyen, Daniana Lilian Winnik ha recorrido un camino lleno de logros en el ámbito profesional. Luego de recibirse de Bioquímica en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones en 2018, comenzó a trabajar en la UR XII de la Policía de Misiones y en la Universidad Nacional del Alto Uruguay, como docente de Anatomía para la carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría.



Hace menos de un mes, uno de sus anhelos profesionales más grandes se cumplió al abrir las puertas de su laboratorio W-Bioquímica. “Uno al estudiar siempre sueña con tener su propio laboratorio. Cuando vine, no conocía Bernardo de Irigoyen y me puse a recorrer. Siempre estuve en contacto con los profesionales de acá. Aparte del laboratorio del hospital, conocí a la única bioquímica, Norma Dechat, y el año pasado ella estaba en proceso de jubilarse y me propuso tener su laboratorio. Fue una oportunidad muy importante. Es algo que no se da todos los días”, contó Daniana Lilian Winnik (MP N° 664), en conversación con El Territorio.

“Estuve un tiempo con la bioquímica Dechat, que fue una gran mentora porque yo hago solo la parte de toxicología y química legal en la Policía, y ella me dio su experiencia en bioquímica clínica. Esa parte la había hecho en la Facultad, pero me dedicaba solamente a la otra parte”, destacó.



A su vez, señaló que si bien existen desafíos, la satisfacción de contar con su propio laboratorio es más grande. “Pasar de toxicología y química legal a hacer la parte de bioquímica clínica, estando en contacto con el paciente, cambia muchísimo. Hay desafíos y retos también porque hago todo sola, inclusive la limpieza. Es muy diferente y muy lindo tener esta experiencia”, manifestó.

Pese a ser un laboratorio pequeño, donde muchas de las pruebas se realizan de forma manual debido a la falta de equipos de alta complejidad, el compromiso con la calidad y el servicio es evidente. Entre los servicios, se ofrecen análisis de hemograma, coagulograma, serología, hormonas, screening prenatal, perfil renal, perfil lipídico, perfil hepático, parasitológico y de grupo sanguíneo. Además, la profesional aseguró que sigue poniendo a prueba distintas técnicas para ofrecer más analitos.



Mientras está en proceso de agremiarse al Círculo de Bioquímicos para obtener la habilitación que le permita trabajar con obras sociales, la bioquímica atiende a pacientes particulares. Actualmente, un estudio general que incluye hemograma, glucemia, urea, creatinina, triglicéridos, colesterol y orina completa tiene un costo aproximado de $38.000.



El laboratorio se ubica en la calle Walteiro Sequeira, al lado del centro de Kinesiología Integral de Adriel Pérez, y está disponible para consultas a través del número de WhatsApp 3741 407887, o por Instagram bajo el usuario W_Bioquímica. Este laboratorio no solo representa un avance personal y profesional para la bioquímica, sino también una mejora significativa en los servicios de salud disponibles para los habitantes de Bernardo de Irigoyen, brindando acceso a pruebas y diagnósticos vitales para la comunidad.