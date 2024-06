Día del bioquímico: Micaela Gritti, pasión y vocación en la ciencia | El Territorio

sábado 15 de junio de 2024 | 18:59hs.

La bioquímica es la ciencia que se encarga del estudio de la composición química de los seres vivos, especialmente los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esta rama de la medicina ha avanzado de tal manera que hoy en día es casi imposible pensar en un equipo de salud sin la presencia de un bioquímico. Alrededor del 70% de los diagnósticos se realizan en base a los estudios de laboratorio. No obstante, la profesión no solamente se circunscribe a los análisis para obtener un perfil de salud del paciente, sino que muchos también se dedican a la investigación. Tal es el caso de la iguazuense Micaela Gritti, quien eligió la profesión tras ver a su madre ejercerla con pasión.

La joven bioquímica Micaela Gritti (31) se especializó en bacteriología clínica y ejerce la profesión actualmente en el laboratorio familiar, que ya lleva 33 años brindando servicio en Iguazú bajo la dirección de su madre, María Claudia Schmidth. Desde pequeña se enamoró de la profesión, no porque su madre la haya direccionado para seguir con el legado familiar, sino porque vio la pasión con la que su progenitora dedicaba su tiempo y amaba lo que hacía.

“Yo elegí ser bioquímica por vocación. Mi mamá siempre me dijo que la bioquímica es muy sacrificada y me incentivó a que buscara otros horizontes; sin embargo, ella me transmitió el amor y la pasión por la profesión”, contó en diálogo con este medio.

Gritti estudió en la Universidad Nacional del Nordeste, en la provincia de Corrientes, y se especializó en bacteriología clínica. Luego obtuvo una beca del Conicet para cursar un doctorado, lo que le dio la posibilidad de seguir su pasión por la investigación. Actualmente, por las mañanas trabaja en el laboratorio familiar y por las tardes desarrolla una investigación en conjunto con el equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) sobre fuentes naturales para la fabricación de fármacos, centrándose en venenos de serpientes y orugas tóxicas.

“Me apasiona la investigación. El doctorado se basa en la investigación de los venenos de serpientes y orugas tóxicas con un fin farmacológico. Estudio los agentes microbianos tóxicos para dar un buen uso a estos elementos dañinos. Misiones tiene un amplio abanico para desarrollar este tipo de investigaciones”, explicó Gritti.

El trabajo de doctorado, que está a punto de culminar, le permite aplicar los conocimientos en otro ámbito de la bioquímica. No obstante, no logra superar la pasión por el trabajo con el paciente, que le permite brindar un perfil de salud del paciente mediante el análisis microscópico.

“No puedo elegir una sola. La especialidad que elegí me permite combinar la bacteriología con la investigación de venenos antimicrobianos y la resistencia que ofrecen, la cual va en aumento. Esta investigación es más que necesaria para el desarrollo de fármacos, pero no supera la pasión por el trabajo con el paciente, que va desde la extracción de sangre hasta el análisis minucioso. Ambas tareas son importantes para mí”, expresó Gritti.

Para Gritti, pueden existir algunas limitaciones en la profesión para aquellos profesionales que quieran tener su propio laboratorio debido a los costos que deben afrontar para adquirir equipamiento. No obstante, considera que en Puerto Iguazú falta mano de obra y que cada bioquímico puede desarrollar la profesión en diferentes ámbitos y crecer. “Yo tengo la bendición de contar con el laboratorio de mi mamá. Cuando volví, implementé tecnología y automaticé los procedimientos que mi mamá hacía de forma manual. Por suerte, mi mamá no tiene resistencia a los cambios. No obstante, no cambiamos la metodología; nosotras hacemos las extracciones de forma personal. Creemos que el contacto con el paciente es primordial para un análisis microscópico”, explicó Gritti.

Gritti tiene todo lo necesario para crecer: vocación, pasión y amor por la investigación, lo que le abre puertas para un crecimiento no solo personal, sino también profesional.