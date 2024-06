Ley Bases: el gobierno insistirá por privatizaciones y Ganancias | El Territorio

Lo adelantó Martín Menem y también pidió por los cambios en Bienes Personales. El oficialismo busca revertir la poda de los artículos no aprobados por el Senado

sábado 15 de junio de 2024 | 6:02hs.

Martín Menem quiere reflotar acuerdos en la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adelantó que el oficialismo insistirá con los artículos referidos a Bienes Personales, Ganancias y las privatizaciones. Sus declaraciones se dan luego de que los proyectos de la ley Bases y el paquete fiscal regresaran a la cámara baja, en donde se definirá si se aceptan las modificaciones introducidas.



En diálogo con LN+, Menem aseguró que La Libertad Avanza (LLA) quiere insistir con la redacción original de las cargas tributarias, que están dentro del paquete fiscal. “Nosotros vamos a insistir con la cuarta categoría, con Bienes Personales, hemos visto algunas cosas buenas en el Rigi. Digamos vamos a ver, vamos hacer una análisis exhaustivo de qué cosas mejoran lo que nosotros entendemos que le sirven a la gente”, manifestó.



“Nosotros vamos a insistir con el tema privatizaciones, creemos que el día que no estemos más, si Dios quiere en 2031, nosotros vamos a tirar a que el presidente esté los 8 años. La batalla cultural va mucho más allá de los 8 años, pero queremos dejar un estado que funcione y no dejar abiertas puertas, que pueda agarrar el futuro socialismo, si es que todavía queda con algo de poder, para volver a meterse en todas las empresas del Estado y hacer todo el desastre que dejaron en diciembre de 2023”, alegó



Las empresas del estado

Luego de que el oficialismo decidiera resignar algunas privatizaciones de la Ley Bases, que fue aprobada el miércoles en el Senado, el Gobierno dijo que insistirá con la privatización de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina S.E (RTA) y más empresas del Estado. El encargado del anuncio fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.



“Todas las empresas públicas son pasibles de privatizar, veremos si es ahora o mas adelante, lo definirá Diputados”, sostuvo el portavoz de Javier Milei. “Está claro que las empresas tal como están no pueden seguir funcionando”, marcó y precisó: “La idea no es cerrarlas, sino todo lo contrario, salvarlas, el ingreso de capitales privados es una manera de salvarlas”.



Apoyo desde las provincias

La senadora nacional por Jujuy Carolina Moisés, de Unión por la Patria (UP), mantuvo en el debate por la ley Bases la posición del bloque de rechazo al proyecto. Pero en la votación particular, se desmarcó junto a otros dos senadores del espacio y apoyó la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi). En diálogo con Ámbito, Moisés explicó su postura, y aseguró que “el Norte precisa de grandes inversiones para resolver el problema del trabajo”.



La legisladora jujeña expresó que los proyectos de litio que podrán llegar con el Rigi “son un multiplicador”, y acusó al kirchnerismo de aplicar el dogma “patria o colonia”. “El debate ese es viejo, no existe, no convence a nadie”, dijo Moisés, y aseguró que mantiene diálogo en su provincia con el gobernador radical Carlos Sadir para temas estratégicos de Jujuy.



Por su parte desde San Luis, el gobernador de esa provincia Claudio Poggi a través de la red social X, remarcó que la Ley Bases, aprobada por el Congreso Nacional luego de un largo debate en el Senado: “Le conviene a San Luis ya que aportará al desarrollo económico, al crédito y al empleo”.



Y agregó respecto al impuesto a las ganancias: “Espero que en la Cámara de Diputados de la Nación se pueda insistir con el paquete fiscal completo -Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales-. San Luis necesita de esos recursos coparticipables, que demagógicamente y en plena campaña política presidencial se eliminaron el año pasado”.

Mercados festejaron la sanción

Los bonos soberanos y las acciones argentinas cerraron una de sus mejores semanas del año tras una serie de logros políticos y económicos del Gobierno que disiparon cierta incertidumbre que reinaba en los mercados. Ayer la renta fija extendió tendencia alcista pero la renta variable se replegó y finalizó con mayoría de bajas. Las subas en los bonos nominados en dólares fueron encabezadas esta jornada por el Bonar 2041 (+4%); el Global 2029 (+3,3%); y el Global 2046 (+2,5%). Cabe recordar que el jueves los títulos soberanos habían trepado hasta 4,5%. En este marco, el riesgo país cae 2,8% hasta los 1.381 puntos básicos y en la semana acumuló un retroceso de 201 unidades (-12,7%), el más significativo desde que asumió Javier Milei como presidente.

Comenzaron las indagatorias a los detenidos por los disturbios

La jueza María Servini indagó ayer a los primeros detenidos por los disturbios en las afueras del Congreso mientras se debatía la ley Bases en la Cámara de Senadores y deberá definir en las próximas horas y los acusó de haber atentado contra el orden constitucional. En las próximas horas, la letrada deberá definir si los individuos siguen presos o recuperan su libertad. Se trata de un grupo de 10 personas que inicialmente quedaron bajo la órbita federal y fueron indagados en las últimas horas.



En paralelo, Servini tiene la responsabilidad de indagar a otros 23 acusados que estaban bajo la órbita de la Justicia porteña pero se acumularon a su causa, motivo por el cual permanece como única jueza a cargo de los 33 detenidos totales.



Los delitos por los que los 33 manifestantes se encuentran detenidos están relacionados con la resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Se prevé también que se los acuse de un delito similar a los primeros, es decir, que tuvieron la intención de alzarse contra el orden constitucional. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en tanto, denunció horas después del conflicto un intento de golpe de Estado y exigió que los detenidos sean investigados bajo el presunto delito de “sedición”.