Taylor Swift no estará en Deadpool 3 | El Territorio

miércoles 12 de junio de 2024 | 6:00hs.

Desde hace varios meses, los fanáticos de Marvel venían rumiando la posible participación de Taylor Swift en la tan esperada Deadpool 3. Rumores que fueron alimentados por las mismas estrellas. Pero finalmente, Entertainment Weekly confirmó que la cantante no estará presente. Si bien Ryan Reynolds había revelado que “cualquier cosa puede pasar y eso es lo que me encanta de este universo, las sorpresas son la esencia de Deadpool”, parece que la exitosa artista internacional deberá seguir esperando para llegar al Universo Cinematográfico de Marvel. De igual manera, podría tratarse de una estrategia para confundir al público, tal como ocurrió con Spider-Man: No Way Home.