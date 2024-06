Marcha de los días: Terminator del Estado nacional | El Territorio

Así se autopercibe Javier Milei, al reiterar que llegó como un agente infiltrado para destruir desde adentro al Estado. Lo que está efectivamente destruyéndose es la industria y el riesgo país está en alerta. En Capital Humano siguen los escándalos. En Misiones terminaron todos los reclamos salariales. Desde la Renovación, análisis y autocríticas, apelando a potenciar la escucha y brindar respuestas.

domingo 09 de junio de 2024 | 3:30hs.

Imagen ilustrativa.

Milei pasó de sentirse Mesías a un ciborg como Terminator. "Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo, algo así como la historia de Terminator". Así el presidente Javier Milei se comparaba con el icónico personaje de Arnold Schwarzenegger, cuando según esa película de ficción, en el 2029, las supercomputadoras dominaban el planeta. El presidente dijo sentirse como Terminator en una entrevista concedida a The Free Press, en su gira por Estados Unidos. Fue para plantear que, de esta manera, está alentando que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Sostiene que es capaz de evitar un futuro dantesco para el país y el mundo. Asume un personaje que puede resultar simpático en un teatro o una comedia, pero, claro, él no es un actor, sino el presidente de un país. Ya a principios de febrero Milei había sorprendido en las redes sociales republicando una imagen del dibujante Nik en la que él aparece caracterizado como Terminator y con la siguiente frase: "Belliboni detectado. Sindicalista detectado. Gobernador detectado. Diputado detectado. Casta a la vista, baby".



Por momentos, también se autopercibe como un topo -es decir, un agente infiltrado- que llegó al poder para destruir al Estado desde adentro. Entre lo que percibe y lo que es hay dos realidades, como quedó en evidencia esta semana sobre los primeros patrimonios obtenidos por su familia, es decir de sus padres, su propio ingreso y el de su hermana, Karina, a quien llama El Jefe. Se hizo público que la familia Milei vivió de las mieles del Estado, el mismo Estado que ahora, siendo presidente, dice odiar. Se difundió una investigación periodística que da cuenta de que las empresas de transporte de las que su padre, Norberto Milei, fue presidente y accionista, recibieron subsidios del Estado por al menos 33 millones de dólares entre 2005 y 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner.



Con ese sucio dinero, como calificaría ahora ante sus seguidores fanatizados, el presidente ultraderechista y su hermana Karina adquirieron un vehículo y un departamento, según reveló el periodista de investigación Hugo Alconada en una publicación aparecida en La Nación y que cobró notoriedad en los medios internacionales. El informe plantea que esos fondos resultaron clave para consolidar el patrimonio familiar, porque también, según la investigación, recibió subsidio por cada litro de gasoil que consumieron los colectivos. Ante los empresarios, Milei había dicho que los que evitan las garras del Estado pueden ser considerados héroes, entonces uno de esos ejemplos sería la propia familia de Milei cuyas empresas acumularon deudas millonarias que jamás pagaron a organismos del Estado como la Afip y la Anses. Hasta ahora, desde la Casa Rosada nada se dijo sobre ese informe, pero según se detalló en los medios, informalmente intentaron restarle importancia señalando que se trataba de hechos ocurridos hace años.



Lo cierto es que, tras llegar a la presidencia, Milei procedió en forma inmediata a reducir los subsidios a los colectivos y mostró además un extremo centralismo, porque casi la totalidad de los subsidios se están destinando al transporte público urbano de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Los números son contundentes, todas las provincias se tuvieron que repartir un 6%, mientras el Amba recibió el 94%, es decir, de nuevo el interior quedó relegado. Por tal razón, los intendentes de las principales ciudades del país, como sucedió como el de Posadas, Leonardo Stelatto, reclamaron a senadores y diputados que cambien las leyes que actualmente regulan la distribución de los subsidios, destinados casi en su totalidad al Amba.



Cada vez con menos Capital Humano

Como se dijo la semana pasada, esta situación, se suma a los presuntos curros que está investigando la Justicia en Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Petovello. Allí se destapó la olla y la Justicia investiga la causa por los sobresueldos a supuestos funcionarios del Ministerio de Capital Humano que facturaban sin prestar servicios a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Desde ese organismo se habrían librado fondos por más de 6 mil millones de pesos.



La Justicia requirió documentación para detectar el circuito del dinero que se triangulaba a través de contratos que eran pagados con fondos estatales, pero a través de la OEI. Sobre el tema, el 13 de junio el fiscal dispuso la convocatoria a declarar -por ahora como testigo- a Alejandro Schiavi, subsecretario de Administración, quien dependía del principal apuntado en la investigación, el echado Pablo De la Torre. Milei decidió públicamente sostener en el cargo a Petovello, en cuya dependencia se produjo una gran sangría de renuncias, la más resonante de las últimas horas fue el alejamiento de Fernando Szereszevsky, jefe de asesores, con lo cual llegan a 42 salidas de funcionarios de alto rango de La Libertad Avanza (LLA) de la cartera que en los pasillos de la política rebautizaron como “Decapitar Humano”, envuelta por los escándalos de los alimentos no entregados y las contrataciones irregulares con fondos internacionales.



El mercado le mide el aceite al gobierno

El riesgo país volvió a generar preocupación en la Argentina por sus implicancias en la macro y la microeconomía. Conocido también como riesgo soberano, es una medición que el banco JP Morgan construye para diferentes países y refleja el diferencial de tasas de interés en dólares que los agentes de una determinada nación deben pagar para acceder a financiamiento del resto del mundo. Para conseguir financiamiento externo el riesgo país debería estar en la zona de los 800 puntos básicos, sin embargo, se ubicó ahora en 1.582 puntos, tras un pequeño retroceso luego de haber superado los 1.600 puntos por primera vez desde mediados de marzo.



La situación pone a prueba al Ejecutivo para ver si logra sostener el superávit fiscal. Economistas apuntan que obedece a la incertidumbre económica en el país, por el revés que sufrió el gobierno en Diputados, luego de la media sanción de una nueva fórmula jubilatoria, porque dejó en evidencia lo difícil que le será a La Libertad Avanza gobernar con minoría parlamentaria. La Bolsa porteña también operó en bajas como las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Sólo registró una pequeña pausa la cotización del dólar, que venía operando en alza en las últimas tres semanas. Los bonos en dólares se recuperaron y ganaron hasta 8%, pero finalizaron la semana con mermas de hasta casi 11%. Es decir, el mercado no acompañó al gobierno y se encendieron todas las alarmas.



Otros números en rojo

En la economía real, el 60,9% de las empresas del país declararon caídas de las ventas superiores a 15%, provocando una disminución en la producción y aumento de la capacidad instalada ociosa importante. Surge de una encuesta de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina que nuclea a 35 sindicatos y a 61.728 empresas divididas en 18 sectores de actividad y el Centro de Economía Política Argentina. De esta manera, la pequeña y mediana industria transita por un momento crítico debido a la fuerte caída de las ventas y la consecuente caída de la producción. El 95,7% de las empresas del sector asegura que su economía empeoró moderadamente o mucho desde diciembre. Como expectativa para el año, el 74% sostiene que la situación será mucho peor en diciembre de 2024.



Economistas como Daniel Artana sostienen que no hay indicios fuertes de una recuperación en el nivel de actividad, debido a la profunda caída en el consumo y a la falta de señales claras de inversión. A modo de ejemplo, señaló la caída del impuesto al cheque y del IVA interno, que dan cuenta de que no hay aún rebote en la actividad económica. El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel), al observar estas caídas, descartó una rápida mejora.



Se puso fin a todos los conflictos salariales estatales

Esta semana fue clave para destrabar todos los reclamos que aun persistían y volvió el escenario de calma y convivencia natural que identifica a Misiones. Al gobierno provincial le representó desplegar su capacidad de diálogo y resolución, sin descuidar la gestión diaria. Como lo hizo en forma previa con la Policía, el Servicio Penitenciario y la Administración Central, el gobierno terminó concretando los acuerdos salariales esta semana como ocurrió con Salud Pública y los últimos sectores docentes, con quienes se acordó avanzar en una Mesa Técnica para la discusión de la grilla salarial el 14 de junio y la discusión en una Mesa Técnica para el 26 de junio.



De nuevo, el diálogo liberó el camino de la negociación y el acuerdo, que se tuvo que concretar en muchos casos en medio de estados de ánimos muy caldeados, generando tensiones inesperadas.



Todo lo ocurrido, según trascendió, no sólo puso en alerta y representó un llamado de atención y reflexión a todo el espacio político que gobierna la provincia, sino que se les requirió estar atentos a lo que exige el misionero y, en tal sentido, realizar tras lo sucedido todos los análisis o las autocríticas que sean necesarias, requiriendo a todos los funcionarios provinciales a mantener el norte de estar al servicio del misionero. Solucionar es lo que les pidió la conducción política a los dirigentes, para lo cual les recordó que es necesario estar muy atentos y escuchar a todos los sectores, como afirman se actuó con humildad, pero con firmeza para poner fin a los conflictos.



Las respuestas y soluciones que se dieron, que en los hechos se transformaron en acuerdos que los sectores más combativos reconocieron fueron positivos, porque se fueron modificando y mejorando sustancialmente los ingresos de los docentes misioneros, tanto ante la inflación implacable como la ubicación de la jurisdicción comparado al resto de las provincias. De estar Misiones entre los niveles más bajos, con los nuevos incrementos, logró ahora ubicarse entre las escalas más altas del país. El incremento también se verá reflejado en el aguinaldo, que en los próximos días estará depositado, como también se dio a conocer que ya las comunas disponen de esos fondos para el pago del personal, que en su conjunto representará una importante inyección de recursos en las actividades comerciales de la provincia.



De esta manera, desde el gobierno entendieron que en los reclamos no se estaban discutiendo cuestiones ligadas a la educación, sino que claramente a mejorar los sueldos. Por eso también, el mensaje que se habría dado a los funcionarios ligados a la educación es recordarles la importancia desplegada en esta área desde la robótica a la educación disruptiva, al considerar que algunos sectores criticaban los objetivos trazados desde el desconocimiento.



También reconocieron desde el gobierno que los conflictos ya concluidos tuvieron origen en el actual contexto de crisis económica, por lo que resuelto el conflicto, la idea desde el Frente Renovador es redoblar esfuerzo a favor de la gestión que siempre fue revalidada en elecciones, pero estando atentos a la demanda de los misioneros.



A favor de los jóvenes

La provincia de Misiones caracterizada por una población juvenil, desde este jueves cuenta con una ley destinada a conocer las necesidades laborales y acercar a las empresas que necesitan de esa mano de obra. Representa de una manera muy sucinta la ley surgida de 13 proyectos pertenecientes a diversas corrientes políticas y sumada a la idea del parlamento juvenil. De esta manera terminó aprobándose en la Legislatura de Misiones una ley denominada Programa de Promoción de Empleo Joven para quienes tengan entre 16 a 30 años y quieran iniciarse en el mundo laboral, que tendrán un sistema de capacitación y perfeccionamiento al futuro trabajador o emprendedor independiente.