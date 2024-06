Masiado Montón: La propuesta de la Murga del Monte para celebrar 24 años | El Territorio

La agrupación de teatro comunitario ofrece obras, talleres y mucha cultura para festejar un nuevo aniversario. Con entrada libre y salida a la gorra, comenzaron anoche los espectáculos que protagonizarán la grilla de todo junio

domingo 09 de junio de 2024 | 6:05hs.

La Murga del Monte se fue superando año a año con propuestas teatrales comunitarias. Foto: Luciano Ferreyra

El grupo de teatro comunitario de Oberá Murga del Monte cumple 24 años y como tiene acostumbrado a su público, les ofrece un mes con muchos espectáculos, todos con entrada libre y salida a la gorra, una alternativa que hace honor a su identidad comunitaria y que ayuda a que todos tengan acceso a la cultura.



Hace 24 años, cuando todo comenzó, la convocatoria fue a través de los medios radiales y del boca en boca. En la fría noche, llegaron al galpón ex Ipica los estudiantes universitarios, vecinos de diferentes edades, todos con la curiosidad de cómo era hacer teatro de forma comunitaria.



Ese espacio que pertenecía a la Municipalidad sirvió para que Liliana Daviña explicase de qué se trataba el proyecto. Así, con un poco de incertidumbre sobre qué era eso nuevo, pero con ganas de contar historias, un pequeño grupo de vecinos empezó la experiencia y hoy ya se consolidaron como referentes culturales de la región.



Pasaron los años en distintas sedes prestadas o alquiladas hasta que gracias al Instituto Nacional del Teatro y el Gobierno de Misiones, La Murga se montó con su propio espacio, escenario que viene recibiendo a artistas de diferentes latitudes del sur de América.



Además, con ese sentido comunitario, los proyectos van más allá del teatro convencional y hay talleres de circo, orquesta, títeres, teatro para infancias, sumado al taller de técnica, dónde enseñan a montar luces y sonido para el escenario.



Carina Spinozzi es hoy la directora artística de la Murga y recuerda las primeras reuniones de vecinos teatreros. “En los inicios, nunca me imaginé lo que se iba a generar, ingresé a esa convocatoria con la ilusión de cualquier vecino de hacer lo que se proponía en el proyecto pero, cuando se cumplieron los primeros 10 años, me di cuenta de que si la comunidad abraza el proyecto, esto no tiene techo, no tiene límites”, contó.



Con tantas propuestas culturales, queda claro que la comunidad organizada puede producir mucho y sostenerse en un espacio creativo. “A veces me doy cuenta de que cosas que creo imposibles, pueden hacerse realidad en este espacio. Es muy poderoso. A pesar de la situación difícil de la economía el espacio se sostiene entre todos”, reflexionó.



Cuando empezaron, todo fue prestado, desde los galpones, las sillas, equipos de sonido, telones, pero la realidad es que a más de dos décadas de nacimiento, hoy la sala tiene instalaciones impensadas y hasta accesibilidad para personas con movilidad reducida. El multitudinario campamento de este año. Foto: Luciano Ferreyra

La filosofía de que todos puedan acceder a los espectáculos siempre estuvo, y por eso, entendiendo que la situación económica es hoy más que complicada, se fomenta este mes, la entrada libre con salida a la gorra, para diferentes espectáculos en tono de celebración aniversario.



Grilla de fin de semana

La apertura del mes aniversario fue anoche a puro despliegue. El puntapié estuvo a cargo de Maxi Juañuk, actor, músico y director de La Inescuchable, orquesta comunitaria, con un show unipersonal “Solo set” que cautivó a los presentes.



Mientras tanto, para hoy se espera una jornada muy especial y emotiva para quienes se sienten parte de esta agrupación, porque quienes asistan, podrán cantar el feliz cumpleaños a la murga y podrán disfrutar de la torta comunitaria. “No es un detalle menor porque la torta está hecha por un integrante del elenco, con aporte de ingredientes por parte de todos, es una forma de compartir y resistir en este tiempo”, explicó Spinozzi sobre el sentido simbólico que representa el ritual de la torta.



A nivel espectáculo, habrá varieté, con números de danza de la mano de Tupasy Compañía de Danza, música con la voz de Anko.anc y Los Cuatro de Copa; además hbrá de un taller de freestyle. Todo comenzará desde las 17 con una feria.



La Murga del Monte comenzó su mes aniversario con entusiasmo, poniendo ‘toda la carne en el asador’, pero como tienen ‘Masiado Montón’ para compartir con la comunidad, la grilla se amplía. Así, se sumarán Veroka Fedeli y el grupo Las Magnolias, el recital de La Inescuchable, orquesta comunitaria y el grupo de teatro La Mancha con propuestas teatrales. Asimismo, también llegarán Canyengue, especialistas d el candombe, cumbia y chamamé. Mientras que habrá talleres como el de montaje de sonido e iluminación abierto a todo público.