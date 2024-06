Cyndi Lauper se despide de los escenarios | El Territorio

domingo 09 de junio de 2024 | 6:00hs.

Cyndi Lauper sorprendió a sus seguidores tras anunciar que se despedirá de los escenarios con una última gira, únicamente por Estados Unidos y Canadá, que llamará Girls Just Wanna Have Fun. La cantante se retirará de la escena musical a los 70 años con este tour que comprenderá presentaciones en 23 ciudades. La fecha de inicio está prevista para el 18 de octubre, en Montreal. A continuación, se presentará en Nueva York el 30 de octubre, en Los Ángeles estará el 23 de noviembre y el 5 de diciembre en Chicago, siendo solo algunos de los lugares que visitará. La artista se hizo mundialmente conocida en 1983 gracias a su álbum “She’s So Unusual”, con el super hit Girls Just Wanna Have Fun.