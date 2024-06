Capital Humano sigue con renuncias tras el escándalo por los alimentos | El Territorio

El jefe de asesores del Ministerio presentó ayer su dimisión. En la dependencia ya son casi 40 los funcionarios de La Libertad Avanza que abandonaron sus cargos

Pettovello no hizo declaraciones públicas sobre las crecientes renuncias en su Ministerio.

Fernando Szereszevsky, jefe de asesores de Sandra Pettovello, renunció y anunció su salida del Ministerio de Capital Humano. En este marco, ya son cerca de 40 las salidas en la cartera que se ve envuelta por los escándalos de los alimentos y las contrataciones irregulares de mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).



Según comentó el dirigente a Ámbito, quien además trabaja como manager de artistas, la renuncia fue anunciada debido a “motivos personales y el compromiso laboral con el artista que trabajo”. De esta manera, Szereszevsky finalizará, al menos temporariamente, su paso por la política y acompañará a la banda Ratones Paranóicos en una nueva gira musical. La mano derecha de Pettovello dejó su cargo a pesar de que el Ministerio se encuentra en su momento más álgido, en medio de renuncias y la salida de funcionarios clave como Pablo De la Torre.



El ministerio con más renuncias

Luego de la salida de Szereszevsky, son cerca de 40 los dirigentes de alto rango de La Libertad Avanza (LLA) que dejaron el Gobierno y, en este marco, el Ministerio de Capital Humano es la cartera que más bajas registra desde el 10 de diciembre.



Los números de despidos y renuncias hablan por sí mismo sobre la volatilidad del clima dentro del gabinete, no solo en las primeras líneas de poder sino en los rangos inferiores. En apenas seis meses de gestión, Milei echó a cerca de 40 funcionarios, algunos de ellos con cargos tan pesados como Nicolás Posse que fue eyectado de la Jefatura de Gabinete. Y un dato no menor: más de un tercio de esos 40 se desempeñaban en Capital Humano. Por eso ya circula por los pasillos la ironía sobre el “Ministerio de Decapitar Humanos” para referirse a la cartera de Pettovello.



Avanzan causas judiciales

La Justicia investiga al menos cuatro expedientes que involucran al ministerio de Capital Humano. Supuestas irregularidades en el reparto de alimentos a comedores, fraudes y extorsiones a beneficiarios de planes sociales por parte de agrupaciones piqueteras, y contrataciones irregulares en el área de minoridad son los casos que están siendo investigados.



El gobierno nacional es denunciante en dos de estas causas y aparece como denunciado en las restantes. Las instrucciones se intensificaron hace un mes, tras los allanamientos a más de 20 casas y cooperativas de dirigentes piqueteros. Desde entonces, la cartera dirigida por Sandra Pettovello ha quedado en la mira por ineficiencia y desprolijidades.



Uno de los casos más relevantes se inició por llamadas anónimas recibidas en una línea del Ministerio de Seguridad, sistema creado por Patricia Bullrich. Estas denuncias alertaban sobre coerciones para asistir a marchas a cambio de planes sociales.



Además, la Justicia encontró evidencias de desvío de fondos, lo que implica el delito de fraude. De los 113 millones de pesos recibidos por el Polo Obrero del ex Ministerio de Desarrollo Social, 25.000.000 de pesos fueron desviados a la imprenta Rumbos y a la empresa Coxtex SA, creada exclusivamente para generar facturas falsas. Rumbos también está siendo investigada por financiar campañas del Partido Obrero.

Pedirán explicaciones el miércoles

La Ley Bases y el paquete fiscal se tratarán el miércoles desde las 10 en el Senado. Para el mismo día, y en medio de la ola de bajas de funcionarios del Ministerio de Capital Humano, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta solicitó una sesión especial para aprobar un pedido de interpelación a la ministra Sandra Pettovello por el escándalo de los alimentos almacenados. No es el único reclamo de la oposición dura que recae sobre la funcionaria: la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados pidió citarla el martes para que dé explicaciones sobre esa y otras irregularidades que rodean a la cartera social. El documento lleva la firma de los 33 integrantes del bloque de Unión por la Patria en el Senado.

La compra de $14.000 millones que no se hizo

Un nuevo escándalo que tiene como protagonista a la ministra de Capital Humano es por la entrega de $14.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para una compra de alimentos que aún no se concretó.



Según informó Página/12, Pettovello autorizó con su firma la transferencia de este monto al “Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre” para la compra de mercadería para asistencia alimentaria.



El procedimiento que llevó a cabo viola la Ley de Administración Financiera, que indica que si el monto supera los $2.700 millones, debe ser aprobado y firmado del Jefe de Gabinete, que en ese entonces era Nicolás Posse.



Esta denuncia se suma a la que se le realizó a la ministra por haber firmado la transferencia de más de $6.700 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de alimentos, cuando sólo estaba autorizada a hacerlo hasta $2.700 millones.



Faltó una firma clave

Leonardo Rodríguez Herrero, el abogado que realizó la denuncia, explicó que “una compra del Estado que supere los $2.700 millones necesita la firma del jefe de Gabinete.



Le tocaba por ese entonces al ingeniero Nicolás Posse, quien ejercía dicho cargo”. “Así se desprende de la actualización del Reglamento del Régimen de Contrataciones para la Administración Nacional”, añadió.



Además de esa presunta irregularidad, el denunciante precisó que la OEI sólo realizó compras “por el momento por un total de $3.651.940.197”, aproximadamente la mitad del dinero transferido en marzo pasado. Además, por ello cobró una comisión de unos $338.625.000.

El presidente de Cáritas calificó lo ocurrido como una “vergüenza”

El presidente de Cáritas y obispo de Quilmes, Carlos Tissera, habló sobre el escándalo por los alimentos que no fueron entregados a los comederos populares y repudió lo ocurrido dentro del Ministerio de Capital Humano. “Lo que pasó es una vergüenza”, aseguró.



Los dichos de Tissera se dan luego de una nueva denuncia contra Sandra Pettovello por la entrega de $14.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para una compra de alimentos que aún no se ha concretado. La ministra autorizó la transferencia con su firma el pasado 8 de febrero.



Tissera, quien aseguró que tiene diálogo permanente con el Gobierno y con los ministerios, destacó que lo importante es que los alimentos “se están distribuyendo”, pero que el escándalo que estalló dentro del gobierno tendrá que ser investigado porque “esto está judicializado”.



En diálogo con Radio Mitre, el presidente de Cáritas sostuvo que lo que ocurrió “es triste”. Además, destacó el trabajo que realizan las ONG y los movimientos sociales. “Le dijimos (al gobierno) que Cáritas es apenas un granito de arena, pero hay muchas instituciones o ONG que se están poniendo hace tiempo al hombro la asistencia alimentaria. Ya lo veníamos venir y no tenemos toda la plata del gobierno”, señaló.



También, el obispo de Quilmes habló sobre las irregularidades detectadas en algunos movimientos sociales y aseguró que “pasa en todos lados”. “En la iglesia también tengo que controlar, en las parroquias hay consejos económicos. Un amigo de Río Cuarto decía: ‘Somos buenos hasta que lo dejamos de ser’. Pasa y la tentación aparece”, agregó.