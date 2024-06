Entregaron la Beca al Mérito “Padre Francisco Wessling” | El Territorio

sábado 08 de junio de 2024 | 19:46hs.

El jueves, el Instituto Superior Santa Catalina fue el escenario de un emotivo acto de entrega de la Beca al Mérito “Padre Francisco Wessling S.V.D.” Edición 2024. La ceremonia reconoció el esfuerzo y dedicación de estudiantes de todos los niveles educativos del Instituto, reafirmando el compromiso de la institución con la excelencia académica y los valores humanos.

La Beca al Mérito está destinada a alumnos regulares de los niveles Primario, Secundario y Superior del Instituto. Los postulantes deben cumplir con estrictos requisitos que abarcan desde la identificación con el ideario del Instituto y la participación en la comunidad parroquial, hasta un excelente rendimiento académico y una conducta ejemplar.

Este año, la entrega de las becas se enmarcó en una celebración aún más significativa debido al reconocimiento oficial de la Personería Jurídica de la Fundación “Padre Francisco Wessling S.V.D.” y la aprobación de sus estatutos. Este logro permitirá a la Fundación continuar el legado de servicio iniciado por el Padre Francisco, favoreciendo el acceso a una educación de calidad para los hijos de familias de menores recursos.

Aldo Dávalos, ex alumno del Instituto Santa Catalina y principal impulsor de la beca, compartió la inspiración detrás de su creación. “La idea surgió durante un homenaje al Padre Francisco, donde al prepararme para hablar en nombre de los exalumnos, me di cuenta de la influencia constante del Padre Francisco en todas nuestras etapas. Fue entonces cuando propuse la creación de una fundación en su honor”, relató Dávalos.

A pesar de que la fundación inicial no prosperó, Dávalos no abandonó la idea y propuso la creación de la beca en honor al Padre Francisco Wessling en 2017. Desde entonces, la beca ha ido creciendo, transformándose en una iniciativa esencial para los estudiantes del Instituto. El objetivo de la beca es continuar el legado del Padre Francisco, promoviendo una educación de calidad y reduciendo las desigualdades sociales.

El acto concluyó con la satisfacción compartida por Dávalos y el rector del Instituto, Eduardo Elauterio, quienes constataron el éxito y la creciente demanda de la beca.