Redescubrirse en las galopas de Areco | El Territorio

El guitarrista retoma su misión de reconstruir la herencia de la música litoraleña y amplia en un segundo volumen, algunas joyas de Luis Braulio Areco, que supo difundir en 2010 con un libro de partituras y en 2014 con un primer disco

sábado 08 de junio de 2024 | 6:05hs.

Misiones fue construyendo su identidad a raíz del patrimonio que se gestó en estas tierras con herencia guaranítica, jesuítica, de frontera e inmigrante. Con la provincialización como un fuerte hito, las décadas del 50 y 60 fueron más que prolíficas y hubo una ebullición artística que buscó constantemente diferenciarse del resto del país. En ese contexto, polémicas identitarias de lado, Lucas Braulio Areco fue uno de los que buscó definir al folclore misionero, por ejemplo.



Polifacético y muy activo sociopolíticamente, Areco dejó el legado de la ‘galopa regional’ como solía llamarla y una forma de hacer música que hoy se reivindica a través de una nueva recopilación de su trabajo: Selva y Camino: Obras de Lucas Braulio Areco Vol II, en manos del experimentado Luis Zanazzo.



Prolífico guitarrista, poeta, pintor, escultor, historiador, Areco alentó la provincialización con escritos publicados en El Territorio, La Tarde y El Imparcial, entre otros y expuso sus ideas sobre música misionera en simposios y ensayos. Autodidacta, era uno de los bohemios de la época que luchaba por dejar huella. Así lo recuerdan los anaqueles históricos y sus pares.



Sin embargo, por más que la intención de dejar registro era grande, el folclore de ese entonces no se caracterizaba por un rigor académico que permitiera siempre la escritura de una partitura detallada, por ejemplo.



Por eso, hace unos años, Zanazzo, se sumergió en una detallada investigación que derivó en la publicación, en 2010, de las partituras de Areco en Cuando digo madera, digo guitarra. Lucas Braulio Areco, obras para guitarra, junto a su par Jorge Cardoso.



Continuando de alguna manera esta tarea de difusión, Zanazzo emprendió ahora el lanzamiento del segundo volumen del álbum donde interpreta obras de Areco.



“El disco de 2014 tiene 11 piezas del libro que editamos en Edunam con Cardoso, de alguna manera la intención fue y sigue siendo volver a poner en el tapete el repertorio de Areco, después de 60 años”, marcó el guitarrista.



“Areco trabajó sobre varios géneros populares de la época pero es el gran compositor y promotor de la galopa, que él llama galopa regional para tratar de darle un poco de identidad”, comenzó relatando Zanazzo quien revisó viejas partituras, cassettes y todo tipo de reliquias del estudio de Areco, donde todavía se conservan miles de joyas históricas.



Según rezan las crónicas oficiales, el autor de Misionerita compuso más de cincuenta canciones folclóricas del Litoral y algunos sinfónicos para ballet, motivados en leyendas misioneras. Pero lo cierto es que la mayoría de su obra no estaba escrita.



“La partitura es una herramienta, tiene mucho de valor en el sentido en el que esta es una zona que no tiene registro de nada y que en el fondo tiene mucha música, pero es como si no tuviera”, reflexionó.



Con la intención de transmitir esta música para que pueda ser apreciada por todo el mundo, Zanazzo profundizó sobre la particularidad que hace de Areco un referente ineludible.



Así, entendió que “su manera de tocar el instrumento viene a ser casi exótica”. “Como los guitarristas somos tantos en el mundo, siempre estamos tratando de hacer cosas distintas y yo creo que Areco es algo distinto. Con su estilo dejó música interesante y un estilo que podemos utilizar en piezas de otros compositores que es esa mezcla de punteo y rasgueo”, determinó.



En coincidencia también subrayó que ‘el patriarca de las galopas’ fue uno de los muy pocos guitarristas abocados a la música instrumental, algo novedoso en su tiempo, en el que la guitarra siempre acompañaba al canto.



En esta línea, Zanazzo insistió en el valor único que los guitarristas actuales pueden emular a raíz del estudio de la historia local.



Y expandiendo su misión difusora, este nuevo compilado trae 9 canciones para deleitar a locales y foráneos. Mañana en el Tabay, Barbacuá, La Tarde, Teyú Cuaré son algunas de las expresiones que se cuelan en este volumen dos.



Además, con el talante docente que lo caracteriza, el guitarrista detalló que su búsueda fue acercarse lo más posible a la forma de tocar de Areco y aunque su impronta se ve reflejada inevitablemente “la estructura de la pieza en todo aspecto: melódica, armónica, rítmica no está tocada ni tampoco la cuestión técnica de cómo él resolvía las canciones”.



La galopa misionera resuena en recónditos rincones del mundo. Y así como descubrió Zanazzo en su experiencia personal con un aficionado a la música latinoamericana en Viena, por ejemplo, mucho queda aún por exponer sobre la peculiar polirritmia litoraleña, tan distante del tango o la chacarera que nos anteceden en décadas de exportación.



Lo creativo nace de entender la herencia, así como se vocifera siempre que conocer la historia nos permite construir el futuro.



Releer, reescuchar y redescubrirse en las galopas de Areco, colmadas de siesta y tierra roja nos llena de inspiración e inventiva.



Un clásico que renace en infinidad de sutilezas posibles.



“Tiene que ver con eso de ir reconstruyendo la historia de la guitarra instrumental, que esa música -que fue hecha en un época- esté ahora al alcance de cualquiera que la quiera tocar o inclusive rebelar”, sintetizó Zanazzo que abrirá este juego de serendipia el viernes en la Biblioteca Popular Posadas.

