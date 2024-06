Biden prometió una ayuda de U$S 225 millones a Ucrania | El Territorio

El presidente de EE.UU. pidió disculpas por el retraso en el envío de armamento, lo que permitió a Rusia avanzar

sábado 08 de junio de 2024 | 6:02hs.

Zelenski y Biden se reunieron ayer en Francia. Foto: AP

El presidente Joe Biden comunicó ayer al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, que recibirá una nueva ayuda de Estados Unidos por U$S 225 millones, en el contexto de la guerra con Rusia que ya lleva más de dos años.



“Estados Unidos siempre estará con ustedes”, aseguró Biden durante un encuentro en París con Zelenski, quien le agradeció el “enorme apoyo” de Washington. El jefe de la Casa Blanca además aprovechó la ocasión para disculparse por el retraso en la aprobación del envío del importante paquete de ayuda militar de su país. Ambos se encuentran en Francia con motivo de las ceremonias del 80º aniversario del Desembarco de Normandía, que reunieron la víspera en el noroeste del país a líderes occidentales junto a Zelenski.



El dirigente ruso Vladimir Putin no estuvo invitado al acto. Ante la Asamblea Nacional francesa, Zelenski aseguró que “Europa ya no es un continente de paz” y que Putin es un “enemigo común” de Ucrania y Europa. Mientras que el Kremlin acusó este viernes a Francia de estar “dispuesta” a “participar directamente en el conflicto”.



Aumenta la ayuda europea

En presencia del presidente ucraniano, el grupo de armamento francoalemán KNDS oficializó la creación de una filial en Ucrania para producir equipos y municiones.



Los países occidentales aumentaron su ayuda a Kiev cuando Rusia gana terreno en su ofensiva lanzada en febrero de 2022 para invadir Ucrania.



Europa se alinea

A su vez, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el suministro de cazas Mirage-2000 y el entrenamiento de pilotos ucranianos en Francia a partir de este verano boreal. También indicó que el gobierno francés había propuesto formar a 4.500 soldados en territorio ucraniano.



“Ya sé que no estamos solos y, por lo tanto, aprovecharemos los próximos días para finalizar la coalición más amplia posible que tendrá como objetivo acceder a la solicitud de Ucrania”, aseveró el líder del Elíseo.



Macron eludió precisar el número de aeronaves que serían entregadas o qué otros países podrían sumarse a la iniciativa. “No daré cifras exactas por un asunto de eficacia, hemos analizado las necesidades y lo que haremos es empezar por la formación en Francia de pilotos y mecánicos”, que comenzará “en los próximos días”, explicó.

Putin amenaza con armas

No existe por ahora una amenaza a la soberanía de Rusia que justifique el uso de armas nucleares, sostuvo ayer el presidente ruso Vladimir Putin, que advirtió nuevamente que Moscú podría enviar armas a países o grupos para atacar objetivos occidentales.



Hablando en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin dijo que el uso de armas nucleares sólo es posible en “casos excepcionales” y que no cree que “tal caso haya surgido”. El mandatario ruso ha planteado repetidamente el espectro de un ataque nuclear desde que envió tropas a Ucrania en 2022. El viernes, repitió una advertencia hecha días antes de que Moscú “se reserva el derecho” de armar a los adversarios de Occidente como respuesta a que algunos aliados de la Otan permitan que Ucrania use sus armas para atacar objetivos dentro de Rusia.



“Si ellos suministran (armas) a la zona de combate e instan a usar estas armas contra nuestro territorio, ¿por qué nosotros no tenemos el derecho de hacer lo mismo?”, preguntó Putin. “Pero no estoy listo para decir que lo haremos mañana”, agregó Putin, sugiriendo que podría afectar la estabilidad global. No especificó a dónde podrían enviarse tales armas. Estados Unidos ha señalado que Rusia ha recurrido a Corea del Norte e Irán para aumentar su arsenal de armas relativamente simples.