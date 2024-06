Diputados se aumentaron la dieta un 80% en tres cuotas | El Territorio

El incremento fue aprobado por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Quejas por la diferencia que cobran senadores

miércoles 05 de junio de 2024 | 6:02hs.

Martín Menem, contrario a la doctrina de austeridad que pregona Milei.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aprobó un incremento en la dieta de los diputados nacionales a partir del próximo mes. La suba será del 80% y se pagará en tres cuotas, según anticiparon fuentes parlamentarias a Infobae.

Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que la Casa Rosada se opone a la decisión adoptada en Diputados y habían rechazado la posibilidad de un aumento cuando se habían empezado a gestar las negociaciones. Con este incremento, y tomando en cuenta una dieta promedio de 1,2 millones de pesos, los 257 legisladores nacionales pasarán a tener, una vez que se completen las tres cuotas, un ingreso promedio de 2.2 millones de pesos bruto. A pesar del aumento que propuso el presidente de la Cámara, persiste el rechazo de casi todos los bloques que exigen ingresos similares a los que tienen los senadores de la nación que están en 8 millones de pesos bruto.

“La realidad es que estamos muy lejos de lo que cobra un senador y nosotros también tenemos que viajar y tenemos que pagar hoteles”, explicó un diputado nacional. “Todo el tiempo tenemos que cambiar los miembros de las comisiones porque los diputados no pueden venir. El 80% de los miembros de la Cámara viven de su dieta y no les alcanza. El desarraigo que está en 300.000 pesos alcanzaba durante el 2023 para pagar un hotel, hoy no se cubre una semana. Si tengo que llamar a una comisión informativa, no viaja nadie”, agregó.

El enojo de los diputados también tiene que ver con que el presupuesto del Congreso de la Nación es único por lo que entienden que los senadores se están “comiendo” buena parte de los fondos que tienen en el Palacio Legislativo.

El presidente de la Cámara buscó que buena parte de los presidentes de los bloques acompañen el aumento pero frente al rechazo de los legisladores, que entienden que es corto el incremento comparado no solo con lo que gana un senador sino con la inflación acumulada deberá firmarlo solo.