La Justicia encontró diferencias en la cantidad de alimentos almacenados | El Territorio

Tras el allanamiento a los depósitos de Capital Humano, se detalló que había un volumen menor a lo declarado. También hubo diferencias con el tipo de comida

miércoles 05 de junio de 2024 | 6:02hs.

El Ejército repartió mercadería en comedores del Conurbano bonaerense, priorizando la fecha de vencimiento.

La Justicia Federal encontró diferencias entre lo que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, le informó oficialmente sobre la cantidad y el tipo de comida que tenía en su depósito de Villa Martelli y lo que realmente hay, según un procedimiento que se hizo el sábado a la tarde en el lugar por orden del juez federal Sebastián Casanello y a pedido de la fiscal Paloma Ochoa.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que “hay una multiplicidad de divergencias” entre lo que el gobierno informó y lo que se encontró en el lugar. Esas diferencias están en que falta comida y que los alimentos que estaban vencidos no se encontraban en el lugar.

“Es un primer análisis porque seguimos relevando información y además falta mucha documentación que no se encontró”, explicó la fuente.

Esa situación fue hecha pública por el dirigente social Juan Grabois durante la escandalosa audiencia que tuvo hoy en la Cámara Federal de Comodoro Py con funcionarios y abogados de Capital Humano. “Hay faltantes en los depósitos”, dijo Grabois.

Según el informe de la División de Investigación contra la Corrupción de la Policía Federal, en el depósito de 30.240 unidades de leche en polvo de un kilo que estaban informadas había sólo 18.640, por lo que faltaban 11.600. Con otro lote de 49.950 unidades de leche en polvo informadas faltaban 8. En tanto, de otras 229.034 unidades de leche en polvo hay 11.600 de más.

Por otra parte, el informe destaca que no se encontraron en el depósito los aceites de marca “Costa del Sol” no se encontraron pero sí había 25.350 unidades del aceite “Alsamar” que no estaban registradas. Lo mismo ocurre con el producto de puré de tomate.

Comenzó la entrega

En la mañana de este martes comenzó el operativo de distribución de los alimentos retenidos que generaron polémica en las últimas semanas. Así lo anunció el Ministerio de Capital Humano durante la tarde de ayer, día en que llegaron los primeros camiones del Ejército a los depósitos de Villa Martelli para ocuparse del operativo de carga y posterior entrega de la mercadería que lleva almacenada.

Se firmó, a su vez, un convenio con la Fundación Conin para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables, señalaron fuentes oficiales.

En las primeras horas del día, en el Centro Operativo de Villa Martelli ya había 23 personas destinadas al operativo de reparto, más los conductores de los cuatro camiones disponibles; más tarde se sumaron vehículos.

Uno de los militares que estaba en el lugar explicó: “Esto se va a repartir en el Conurbano, a los comedores del Conin. Uno de los recorridos es Hurlingham, Merlo y José C Paz; el otro, por zonas de Escobar y Tigre”.

“La entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos. Para garantizar una logística rápida, eficiente y sin intermediarios, el operativo contará con la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa”, indicaron fuentes oficiales.

El operativo tuvo lugar luego de que se oficializara a Yanina Nano Lembo como reemplazo de Pablo De la Torre a cargo de la secretaría de Niñez y Familia.

Cruces con Grabois

El dirigente social Juan Grabois y la subsecretaria de Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, tuvieron ayer por la mañana un feroz cruce de agresiones en una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Py por la causa de la entrega de alimentos. “Dejá de extorsionar gente, ladrón”, le dijo Gianni en el pasillo del segundo piso del edificio tras la audiencia. “Kuka ladrona”, le respondió Grabois que calificó de “chanchito” a otro abogado del Ministerio.

La pelea comenzó durante la audiencia ante los jueces de la Sala II de la Cámara Federal pero tuvo su momento más tenso cuando finalizó y Grabois y Gianni se cruzaron en el pasillo.

“Ahora te pones un león, antes te ponías un pingüino”, le dijo Grabois en referencia a una remera que tenía Gianni con un león y por su pasado como funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. “Al pingüino se lo comió el león”, le contestó Gianni.

Luego Grabois preguntó: “¿Y el chanchito? ¿Que te pasó a vos, te tiene que defender Leila?”. Los dichos estaban dirigidos a Ariel Romano, abogado de Capital Humano que participó en la audiencia. “Das lástima”, le respondió Romano.

De fondo Gianni le gritó a Grabois “deja de robar chorro”. A lo que Grabois le contestó: “Kirchnerista, massista y mileista. No tenés credibilidad y además como abogada sos berreta”.

Tras el cruce cada uno con sus abogados y quienes los acompañaron a la audiencia se fueron por distintas puertas del edificio.