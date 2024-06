El Mosquita siempre aparece | El Territorio

Luego de una mala clasificación del viernes, Juan Pablo Pastori se recuperó, clasificó 13º y en la serie terminó tercero. Beitia quedó cuarto en su parcial. Okulovich cerró 16º en la Clase 3

domingo 02 de junio de 2024 | 6:01hs.

Pastori terminó tercero en su serie y largará la final entre los diez primeros.

El posadeño Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) se ubicó 3º en la primera serie de la 6ª fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se disputó ayer en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.



Luego de un viernes para el olvido, Pastori se recuperó en la segunda clasificación y quedó 13º en la general. Así largó en la 5ª en la serie y pudo avanzar dos lugares para ver la bandera a cuadros en la 3ª posición.



“Fue un día positivo, sumamos y mañana -por hoy- estamos bien para largar entre los diez y sumar para el campeonato”, indicó Pastori.



Por su parte, Iñaki Beitia (Toyota Etios) clasificó en la 9ª posición y largó 3º en la 3ª serie. No tuvo una buena largada y perdió una posición. Sobre el final luchó con Bautista Damiani (Yaris), quien lo tocó y le ganó sobre la sentencia el cuarto lugar. Pero luego se conoció una sanción para Damiani y Beitia recuperó esa posición.



“Fue un buen día una linda pelea con Damiani, pero me tocó, me desacomodó un poco y creo que está bien sancionado. Vamos por una buena final”, indicó Beitia.



En la Clase 3, el obereño Carlitos Okulovich (VW Vento) marcó un tiempo de 1m39s150/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4045 metros de extensión y quedó en la 16ª posición a 944/1000 del poleman Manuel Mallo (Cruze), quien hizo el mejor tiempo con un registro de 1m38s206/1000.



Hoy -con transmisión de la TV Pública de 10 a 14- se correrán las series de la Clase 3 y pasado el mediodía, las finales de la Clase 2 y 3 respectivamente.