Desde mañana los senadores cobrarán con aumento | El Territorio

A pesar de los pedidos de retrotraer la polémica medida, se confirmó que los legisladores nacionales tendrán suba salarial

domingo 02 de junio de 2024 | 6:02hs.

Senadores libertarios impulsaron un pedido para retrotraer el aumento de sueldos que se dispuso para mayo.

Mientras se discutía la ley Bases y el paquete impositivo, los senadores de la Nación se aumentaron los sueldos. De esta manera, a partir de este mes, el sueldo de los quienes conforman la Cámara Alta pasará de $7 millones bruto a $8 millones, alrededor de $5 millones en mano.



Luego de darse a conocer esta decisión, se generó gran polémica, motivo por el los jefes de los bloques pidieron retrotraer el aumento en las dietas. Sin embargo, pese a eso, este lunes los senadores cobrarán su sueldo con el nuevo aumento.



La maniobra se concretó tras la aprobación del proyecto que presentó el senador Juan Carlos Romero (Salta) y que fue votado en el recinto sin debate y mano alzada, el pasado 18 de abril. Según especifica el proyecto sancionado, los senadores “percibirán un total de 13 Dietas anuales” y “cada una de las mismas será equivalente a 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por Gastos de Representación y 500 módulos de adicional por Desarraigo”.



El incremento es del 9% y salió de lo pactado en la negociación salarial de abril, 2%, y mayo, 7%. Al mismo tiempo, la actualización de los módulos quedó atada a los empleados del Poder Legislativo, en donde los salarios no aumentan desde hace tiempo.



De esta manera, cuando los senadores reciban desde mañana alrededor de $8 millones, los miembros de la Cámara Baja percibirán entre $2,5 y $3 millones bruto.



“Algo vamos a hacer”, dijo a Infobae una alta fuente de la Cámara Baja. “La brecha entre lo que cobra un diputado y un senador es muy grande, vamos a tener que ajustar un poco”, agregó.



“Nosotros también alquilamos, también hay gastos de vivir acá y que nuestras casas estén en las provincias, y cobramos poco más de un millón de pesos”, se quejaba un diputado de la oposición dialoguista.



Menem prometió tratar el tema después del 2 de mayo pero aún no lo resolvió. Los diputados podrían avanzar por su cuenta ya que luego de que se aprobara el aumento inicial, varios legisladores decidieron presentar proyectos para resolver la cuestión. Hay uno del libertario Carlos D’Alessandro y otro de la aliada PRO, María Eugenia Vidal, para atar los incrementos de los legisladores a los de los jubilados. También uno del federal Oscar Agost Carreño para equiparar las dietas de las cabezas de los tres Poderes del Estado.



Pidieron retrotraer el aumento



En tanto los jefes de bloques en el Senado de la Nación le enviaron una nota a la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, para anular el nuevo aumento en las dietas para el mes de junio. En la solicitud explicitaron no modificar sus sueldos “hasta tanto se determine un nuevo sistema de liquidación en función de los varios proyectos que se encuentran pendientes de tratamiento en relación a este asunto”.



El pedido lleva las firmas de José Mayans y Juliana Di Tullio, Juan Carlos Romero, Eduardo Vischi, Carlos Espínola, Ezequiel Atauche y Carlos Arce.



Más allá de los aumentos, el senador Martín Lousteau hizo hincapié en los trabajadores del Senado. Y que “quienes entren a trabajar con los senadores como planta transitoria, deberán irse cuando ese senador finalice su mandato. No pueden haber pases a planta permanente”.

Menem criticó por X a Cristina

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó contra Cristina Kirchner luego de las críticas que realizó la exmandataria contra la gestión de Javier Milei por la falta de distribución de alimentos y la importación de gas. En una publicación en su cuenta de la red social X, el riojano analizó que “gobernaron 16 de los últimos 20 años. Dejaron el país hecho pelota. No quedó nada por destruir”. En referencia a las críticas de Cristina Kirchner sobre “funcionarios que no funcionan” del actual gobierno, el diputado consideró que el peronismo “tuvo ejércitos de funcionarios ineptos que funcionaban a ‘sobreprecio’”. ”Mientras sus funcionarios ‘funcionaban’ de esa manera, el país se empobrecía aceleradamente, llegando al punto de que casi 7 de cada 10 menores de edad tienen problemas alimentarios. ¿No le da vergüenza? Digo, ¿no será momento de dar un paso al costado para siempre?”, concluyó.