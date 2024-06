Israel enfatiza condiciones para el alto el fuego | El Territorio

domingo 02 de junio de 2024 | 6:02hs.

Miles de palestinos perdieron sus casas durante los bombardeos. Foto: AP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que un cese del fuego permanente en la Franja de Gaza es “imposible” hasta que se cumplan las condiciones establecidas desde hace tiempo para poner fin al guerra, lo que parece socavar una propuesta que el presidente estadounidense Joe Biden había anunciado como una israelí.



El comunicado emitido por la oficina de Netanyahu se produjo un día después de que Biden dio a conocer el plan, y mientras las familias de los rehenes israelíes retenidos por Hamás pedían a todas las partes aceptar de inmediato la propuesta.



“Las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado: la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, la liberación de todos los rehenes y la garantía de que Gaza ya no supone una amenaza para Israel”, señala el comunicado. “Según la propuesta, Israel seguirá insistiendo en que se cumplan estas condiciones antes de establecer un alto el fuego permanente”.



Biden aseveró el viernes que Hamás “ya no es capaz” de lanzar otro ataque a gran escala contra Israel como el que perpetró en octubre que desencadenó la guerra. Además, instó a Israel y a Hamás a llegar a un acuerdo para la entrega de los alrededor de 100 rehenes restantes, y los restos mortales de otros 30, a cambio de un alto el fuego prolongado. Las negociaciones sobre un cese del fuego se suspendieron el mes pasado luego de los esfuerzos de Washington y los otros mediadores para alcanzar un pacto y evitar así la invasión israelí a la ciudad de Rafah.