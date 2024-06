Éxito en la clínica de manejo de Club Toyota junto a Ianina Zanazzi | El Territorio

sábado 01 de junio de 2024 | 20:43hs.

Ayer por la mañana, el autódromo de Posadas fue el escenario de una exitosa Clínica de Manejo organizada por Club Toyota. El evento atrajo a un importante número de propietarios de vehículos Toyota, ávidos por mejorar sus habilidades de conducción y aprender sobre la tecnología de sus autos en situaciones extremas.

La jornada comenzó con una charla teórica impartida por Ianina Zanazzi, reconocida piloto argentina de automovilismo. En su intervención, Zanazzi subrayó la importancia de aprovechar al máximo la experiencia ofrecida. “Es importante que aprovechen la experiencia ya que muchos no saben resolver si les toca una situación de emergencia. Esa es la idea, que después de la práctica y de la charla teórica puedan, en el caso de tener que resolver una situación de esas, hacerlo desde la experiencia y con la tranquilidad de saber que mi auto puede frenar así y yo estoy capacitado para realizarlo”, comentó Zanazzi.

El evento no sólo se centró en la teoría. Los participantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en el circuito, bajo la guía de experimentados pilotos e instructores. Los asistentes pudieron experimentar frenadas extremas y maniobras bruscas en un entorno controlado, probando la capacidad de sus vehículos sin poner en riesgo su seguridad ni la de otros.

Ariel Catenas, gerente de Posventa de Toyota, destacó el propósito y la filosofía detrás de estos eventos. “La idea de estos eventos de Club Toyota es justamente darle algo al cliente. El cliente Toyota es un cliente muy fiel y siempre pensamos en qué podemos darle por su fidelidad. Por eso nace el Club Toyota y estos eventos, donde buscamos fortalecer los vínculos con nuestros clientes pero que además el cliente se lleve algo. En este caso, hablamos de cuestiones de seguridad y, como cuentan los expositores, los vehículos vienen dotados de una tecnología que ojalá nunca se tenga que usar, pero está bueno saber qué traen y que podemos llevar los autos al límite en frenadas extremas o en maniobras bruscas y el auto no se va a romper sino que viene preparado para eso”, explicó Catenas.

El autódromo de Posadas se ha consolidado como el escenario ideal para este tipo de clínicas, aunque Catenas mencionó la posibilidad de explorar otros autódromos en el futuro. “Estamos viendo si en un futuro lo llevamos al autódromo de Eldorado o al de Oberá, pero por ahora acá es el mejor escenario. Además, cada vez que mandamos la invitación queda gente afuera y tenemos cupo limitado por la cantidad de pilotos que tenemos. Hoy vinieron personas de Oberá y de otros lugares, se vienen porque la clínica está muy buena”, añadió Catenas.

La exitosa clínica de manejo no sólo fortaleció la relación entre Toyota y sus clientes, sino que también proporcionó un valioso entrenamiento práctico en seguridad vial. Los participantes dejaron el autódromo con una mayor confianza en sus habilidades de conducción y un conocimiento más profundo de las capacidades de sus vehículos. Sin duda, eventos como este destacan el compromiso de Toyota con la seguridad y la satisfacción del cliente, consolidando su posición como líder en la industria automotriz.