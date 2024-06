La Justicia informó “incumplimiento” del gobierno en reparto de alimentos | El Territorio

El juez Sebastián Casanello confirmó que no recibió notificación sobre la repartición de mercaderías. Resaltó que se venció el plazo de presentación de informes

La Justicia pidió saber el detalle de las entregas que se tenían proyectadas para la mercadería almacenada.

A través de un escrito, el juez Sebastián Casanello informó ayer que el gobierno nacional no cumplió en notificar cómo será la repartición de las toneladas de alimentos que tiene almacenados en depósitos del Ministerio de Capital Humano. “De manera complementaria a lo informado el pasado 30 de mayo, póngase en conocimiento de la Sala II de la Cámara del fuero, mediante DEO y a los fines que estime corresponder, que no se ha dado cumplimiento ni se ha solicitado prórroga o suspensión respecto de la medida ordenada en el punto “II” de la resolución del 27 de mayo del año en curso -la presentación de un “plan de distribución de [los] alimentos [almacenados] en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino”- por parte del Ministerio de Capital Humano, pese a estar notificado y tras haberse vencido el plazo otorgado para su presentación”, reza el escrito.

Por su parte ayer el Gobierno respaldó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por su “trabajo increíble” y afirmó que “es falso que se estaban venciendo” los alimentos almacenados. En este marco, sostuvo que “todavía no está el cronograma de distribución”.

“La ministra Pettovello no está en discusión, sino que además no dejamos a diario de ponerla en valor: para nosotros es una número uno y lo está dando todo en un Ministerio tan complicado con cuestiones que no funcionaban o lo hacían con cierta falta de transparencia”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En conferencia de prensa, el funcionario nacional afirmó ante una consulta de Ámbito que la titular de la cartera social “está haciendo un trabajo increíble”.

Más pedido de informes

Por su parte también ayer el senador Nacional Martín Lousteau presentó este viernes un Proyecto de Resolución, donde solicita que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sea citada por la Cámara de Senadores. El pedido se da en el marco del escándalo por la negativa del Gobierno a repartir los más de 6.000 millones de kilos de alimentos que se encuentran en depósitos. Así, el presidente de la UCR invocó el artículo 71 de la Constitución Nacional, ‘’a fin de que presente un detallado informe acerca de los hechos relacionados con la compra, almacenamiento y reparto de alimentos’’.

El proyecto también incluye el pedido de ‘’una rendición de cuentas sobre el proceso y la falta de transparencia que detectaron y culminaron en el despido del funcionario a cargo de área, como también un informe general de la situación al momento de asumir el ministerio y el plan de gestión y planificación de las políticas alimentarias del gobierno’’.

