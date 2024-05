The Beats transportó al público a Liverpoll y los hizo vibrar | El Territorio

sábado 25 de mayo de 2024 | 19:34hs.

Nuevamente City Center Iguazú brindo un espectáculo único de la mano de una de las bandas más reconocida a nivel mundial “The Beats”. El concierto que duro 2 horas, se enmarca en una grilla de eventos que lleva adelante que en los próximos meses traerá más sorpresas.

The Beats es una banda argentina de rock que surgió como un tributo a The Beatles y fue nombrada como "La Mejor Banda Beatle del Mundo" en 1996 es reconocida internacionalmente, los integrantes logran recrear las presentaciones de los Beatles a la perfección. La banda brindo un show de dos horas donde recorrió los grandes éxitos de la banda de Liverpool con el vestuario característico y una performance impecable.

Minutos antes de subir al escenario brindaron una conferencia de prensa donde confesaron que no esperaban alcanzar el éxito que disfrutan actualmente “Cuando empezamos, no pensamos que íbamos a llegar a tanto, pero bueno las cosas se fueron dando. Fuimos trabajando para que eso suceda, y en realidad el publico es el que hace que sea posible, que los años sigan pasando y que uno se siga manteniendo en la carrera que eligió hace tanto tiempo, la verdad es esa”

Los integrantes de la banda anticiparon que tienen una agenda de espectáculos programadas para todo el año e incluso está previsto visitar Chile con este nuevo show. Ante la consulta de como planifican sus presentación para continuar sorprendiendo al público con el pasar de los años explicaron “lo que pasa es que tenemos un abanico muy importante, porque nosotros en dos horas de espectáculo podemos interpretar unas 20 canciones y los Beatles tienen más 200, que son de excelente calidad y son tan conocidas y tan populares, en cuanto al repertorio tenemos la posibilidad de ir variando y por su puesto vamos variando la vestimenta o la impronta que le damos en el escenario”

Tras la conferencia, la banda abrió el espectáculo con el clásico All you need is love, y luego recorrieron la historia de los Beatles interpretando sus mayores éxitos.

Al respecto Giselle Ilcobich gerente de City Center Iguazú “Para nosotros es una noche muy especial, con un evento de esta envergadura para Puerto Iguazú, para el publico local realmente a nosotros nos llena de orgullo poder brindar un espectáculo de alto nivel con una banda reconocida internacionalmente como es The Beats”

Haciendo referencia a lo que se viene en City Center Iguazú Ilcobich conto que se vienen notros eventos no solamente en lo que respecta a Shows, sino que esta previsto que en el mes de junio se realice un torneo de póker que garantiza un premio de 100.000 dólares, vacaciones de invierno con muchas actividades y se están preparando para celebrar los 30 años de casino Iguazú en el mes de agosto. “dos de agosto con un aniversario de 30 años de casino Iguazú y vamos a cerrar el mes con un espectáculo que no lo podemos adelantar porque estamos cerrando, pero será inolvidable” remató

El Show de los Beats fue a sala completa con un 50 por ciento de público brasileño que disfruta de los eventos que organiza City Center Iguazú.