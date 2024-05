Obispos de Misiones llaman al diálogo en medio del conflicto | El Territorio

A través de un comunicado, los representantes de Posadas, Oberá y Puerto Iguazú indicaron que siguen de cerca lo que sucede en la provincia y provoca preocupación

sábado 25 de mayo de 2024 | 6:04hs.

Llamaron a la paz y al diálogo entre las partes en conflicto. Foto: Matías Peralta

Los obispos de la provincia de Misiones expresaron su preocupación por lo que sucede en la tierra colorada desde hace más de una semana, con los reclamos salariales de diferentes sectores, acampes, huelgas y manifestaciones, tanto en Posadas como en distintas localidades. A través de un comunicado, los obispos Juan Rubén Martínez (Posadas), Damián Santiago Bitar (Oberá) y Nicolás Biasi (de Puerto Iguazú) manifestaron que siguen “de cerca los graves acontecimientos de estos días”.

Además, añadieron que “en estas situaciones complejas hay que evitar alimentar la confrontación y hay que propiciar el modo más sabio y oportuno de afrontar nuestros conflictos, que es la búsqueda de consensos a través del diálogo”.

“Cercanos a la memoria de la Revolución de Mayo, convocamos a gobernantes y ciudadanos a asumir los acontecimientos patrios que abrieron con esperanza procesos fundamentales para nuestra Nación”, remarcaron en una parte del escrito.

Seguidamente, sostuvieron: “Como un legado que nos interpela a seguir trabajando por la justicia y la paz, atendiendo especialmente a los más necesitados”.

En este contexto, los obispos invitan a todo el Pueblo de Dios “que peregrina en Misiones a unirse en las misas y celebraciones de este fin de semana, para pedir juntos a Jesucristo, el Señor de la historia, que nos conceda a todos sabiduría de diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda”.

Mirada pastoral

En este marco, Bitar, obispo de Oberá, indicó que “como sacerdotes y pastores se busca una mirada pastoral viendo la situación de conflicto social, gremial, político y económico que afecta a muchas familias de nuestra provincia”.

En diálogo con El Territorio, Bitar añadió que “son varios sectores, como los docentes, el personal policial, que justo en vísperas de una fiesta patria suceden está circunstancias. Por ello, invitamos a toda la comunidad católica que celebremos en la Santa Misa, una sentida oración por la paz y el diálogo, la amistad social, la búsqueda de consensos y soluciones lo más justa posible para las situaciones planteadas en la provincia y en nuestra patria”.

Seguidamente reflexionó que “sabemos que esta situación compleja la vivimos como Patria y se va a extender bastante tiempo. Si bien estábamos atravesando momentos complejos, ahora es más tormentoso debido al elevado costo de la vida diaria y de la inflación”.

“Esto ha generado conflictos. El dinero no alcanza. Los gobiernos dicen que recaudan menos porque la actividad económica se ha detenido porque reciben menos aportes. Cuando el arco se tensa, dice el dicho que se puede cortar. Esto trae conflictos, tensión, preocupación, desánimo y tristeza en las familias”, lamentó.

“Exhortamos que se llame al diálogo, sin violencia de ningún tipo, porque la violencia no conduce a nada. No contribuye a la búsqueda de soluciones”, expresó el obispo, al tiempo que afirmó: “Es cierto que hay bronca, dolor e indignación. También, por otro lado, no es sólo decir que aumentamos el 200% porque la provincia quebraría. Pero es sumamente importante el diálogo, sereno, franco. Con ganas y cartas sobre la mesa. Es lo que lleva a la búsqueda de soluciones, como sucedió en otras situaciones y lo que debería hacer falta en este momento”.

El diálogo

Bitar destacó que para que el diálogo entre las partes sea efectivo es sumamente importante escuchar “sobre todo conocer la realidad a fondo de muchas personas que están en situación de precariedad laboral, en situación de calle. Revisar cómo se puede ordenar estas situaciones”.

Por otro lado, manifestó que “del lado de quien le toca servir a la comunidad desde un puesto del Gobierno, debe ser franco con los números. Decir 'esto es lo máximo que podemos dar'. Y el que pide, pedir con sensatez. Sólo así se puede llegar a una solución. Cuando hay sensatez del lado del que pide y cuando el que tiene que dar con recursos del Estado, da lo máximo que pueda dar... Ojalá se llegue pronto a este punto de encuentro y se logre la paz social”.

Sin cortes y mediación

Por último, el obispo obereño indicó que “todos deseamos la paz social y que se acaben los cortes de rutas, piquetes y que nuestra provincia que ha sido siempre pacífica no quede dañada o estimada por la violencia de ningún tipo”.

“Si fuera necesario, las dos partes deberían pedir en medio de una negociación la intervención del Obispado, indudablemente como ciudadano y pastor estaríamos como pastores y así buscar que se acerquen las partes. En un sistema democrático esto no sería necesario, para eso son elegidos. Los servidores públicos deberían ocupar un rol más protagónico (dijo en referencia a los legisladores) y acompañar a quienes toman las decisiones”, expresó.

Por último, Bitar destacó el anhelo de que “la situación actual de la provincia mejore para que todas las almas puedan estar en paz y se eviten más situaciones dolorosas”.

Reclamo salarial

