Passalacqua dio formal reinicio de la obra pública en toda la provincia | El Territorio

Informó que se irán concretando con fondos provinciales y que el martes 18 se reunirá con Francos para financiación de las grandes obras por $20 mil millones

sábado 15 de junio de 2024 | 6:06hs.

El gobernador Passalacqua convocó a los intendentes para entregarles más de 628 millones para diversas obras.

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua dio formal reinicio a la obra pública, que será ejecutada tanto con fondos provinciales como con recursos nacionales que terminarán concretándose con la firma prevista con Nación la próxima semana. “Arrancó Misiones en el día de hoy”, dijo como palabras finales ayer, en un encuentro que sostuvo con intendentes de toda la provincia en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento. Fue allí donde adelantó que este martes 18 viajará a Buenos Aires “para firmar el acta de acuerdo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Casa Rosada para que la Nación movilice el dinero para poder terminar esas obras”. Destacó que con ello “se avanzará en la conclusión de algunas obras muy importantes con una cifra de unos 20 mil millones de pesos, que estarán destinadas a las empresas que estaban trabajando en estas obras paradas”.



Por eso sostuvo además, “hoy tengo la certeza de que empieza el segundo período, que comenzó con un período agreste, árido, tristón y gris. Cuando no se sabía qué podía pasar a nivel nacional y aún sigue habiendo incertidumbre, pero Misiones tiene su particularidad. Somos un esquema misionerista, con pensamiento propio tratamos de hacer las cosas bien. Lo que plantea el presidente (por Javier Milei), que me parece muy bien, de no quemar el déficit fiscal, para recordar que Misiones lo viene haciendo desde hace muchos años -desde hace 20 años-, no gastar más de lo que entra, porque fuimos muy firmes para los gastos. Tampoco queremos endeudarnos porque es un castigo para las generaciones, de hecho, la deuda de los 90 terminaremos de pagar el año que viene y eso no lo vamos hacer”. Respecto del reinicio de obras públicas sostuvo que se hará “despacito, es ir elongando para que se reactive despaciosamente la obra pública”. Fue en el marco de descentralizar los recursos desde la Provincia para que los intendentes ejecuten en sus municipios, que se celebraron convenios con los ministerios de Salud Pública, Iprodha y Vialidad Provincial. Se entregaron 628.960.394 de pesos a las comunas.



Allí señaló que “el gran chicotazo vino por el lado de la obra pública y eso me duele. Eso me duele porque no pienso en el gran empresario -que los hay, pero se arreglan-, pienso en los albañiles, el obrero, el plomero, el fletero, en esas 50 mil personas que dependen de la obra pública y quedaron girando totalmente chimbo. Son quienes directamente no cobran nada”. Por eso allí adelantó la decisión de la Provincia de “ir despacito, elongando, para que se reactiva despaciosamente la obra pública. Sé que mucha gente la demoniza, que la obra pública es mala, que el Estado es malo y yo creo que la infraestructura que hace el Estado es clave para el desarrollo de una comunidad. Hacer desde bacheo, empedrado, que son consideradas obras menores y ahora son cosas obras mayores”.



El gobernador Passalacqua, que estuvo acompañado por cuatro ministros, añadió que justamente “siendo ministro de Educación, en un año llegamos hacer 70 escuelas y no tuvimos ni tiempo de inaugurarlas. Y este año no vamos hacer ninguna escuela, es el parámetro que tengo. Si bien vamos a terminar el Santa María en 15 o 20 días pero que ya se venía haciendo y no más. Esas cosas a mí me duelen, imagínense la población y ustedes (por los intendentes)”.



Por ello, en la reunión con los intendentes les indicó que el acto estaba representando “una puesta en escena del arranque -que aún no lo pude hacer hasta ahora- de descentralizar los recursos para que los ejecuten en sus municipios y después los rindan”.



A su vez ratificaría que lo sucedido en el encuentro con los jefes comunales representaba “la primera movilización de ese sector -que citó como infraestructura pública- que pagó el costo, que nos va a permitir que nuestra sociedad esté un poco mejor; que la producción tenga un buen camino, con la llegada de agua potable, cordón cuneta y de ser posible el asfaltado”.



Plan Techo

El mandatario ratificó la decisión de volver al Plan Techo, al recordar que fue una importante solución habitacional para los sectores más humildes, para lo cual -indicó- la Provincia vino haciendo las compras para concretar las entregas ahora.



Indicó que percibe que ahora “es como que comienza a andar la maquinaria gubernativa para el bien de la gente. Me carcomía la cabeza quedar reducido el gobierno comunal y provincial al pago de los sueldos”.



Allí recordó que la demanda de obras es importante y se comprometió a avanzar con aquellas obras ya iniciadas o inconclusas, como ocurre también con obras realizadas con Nación. Indicó que al menos la mitad de las comunas tiene obras inconclusas.

Máquinas viales se entregarán desde agosto

El gobernador Passalacqua ratificó la decisión de que a fines de agosto se recomenzará con la entrega de máquinas viales a los intendentes, al sostener que es un reclamo justo y necesario con más de 70 mil kilómetros de caminos terrados vecinales existentes en la provincia: “Esas máquinas serán financiadas a las comunas por la Provincia”. Sobre la economía local, recomendó a los intendentes no depender sólo de la coparticipación sino también intentar recaudar, para afrontar gastos como las compras de máquinas viales.



No obstante, a su vez insistió en dar una mano al más débil.



También sostuvo que hay otros planes sobre los que están trabajando para poner en marcha desde la Provincia, “son momentos difíciles, hay que ser solidarios y creativos”.

Destacó el pago mensual a los estatales en tiempo y forma

El gobernador Hugo Passalacqua recordó -al pasar - los episodios que desembarcaron en medio del reclamo salarial. “Es de público conocimiento lo que pasó, está borrado, pero el impacto sobre la caja fue importante”, dijo.



No obstante, reiteró que Misiones “es la única provincia que paga los sueldos antes que corresponda, porque se abonan entre el 29 y el 30, cosa que no existe en ningún lugar del país y es un gran activo que da certeza y seguridad a los que cobran. Nosotros hicimos el esfuerzo enorme de subir los sueldos y sostener la fecha de pago”, afirmó.



Luego se refirió a la caída de la recaudación: “Es la peor recaudación de los últimos diez años e impacta en la recaudación de ustedes”, en referencia a los municipios.



Luego, siempre ante los jefes comunales, recordó una charla en la que el obispo de Iguazú, Nicolás Baisi, le recomendó hacer el esfuerzo de fortalecer a los municipios, “porque no hay provincia en el país que tenga el sembradío administrativo tan repartido como tiene la provincia de Misiones. Nosotros tenemos 78 municipios. Acá no se distinguen municipios grandes o chicos, se les da la misma importancia a todos”.



Durante su discurso ante los intendentes en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento, Passalacqua sostuvo que en el país “estamos en un vendaval desde el punto de vista económico, ojalá que pase”.



A su vez, lamentó que el Senador volteara la ley de ganancias, “es muy malo para la provincia, los municipios y la población porque nos quedamos sin recursos”, para luego mostrarse confiado en que se pueda revertir en Diputados.

Notas relacionadas Municipios continuarán con un plan de trabajo integral con la Provincia

Campartí esta nota: