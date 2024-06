Expectativas en el sector turístico de la provincia en torno a los feriados | El Territorio

Durante este sábado y domingo, los destinos recibieron a los visitantes aunque el tiempo inestable y el día del padre condicionaron la afluencia. Se estima que el fin de semana por el día de la Bandera será más convocante.

Moconá se encuentra con los saltos habilitados. FOTO: Yohana Silva.

El sector turístico de Misiones se encuentra transitando el primer fin de semana largo de una seguidilla de jornadas de descanso que traen expectativas en medio de la temporada baja. Los emprendimientos privados junto al sector público buscan potenciar el movimiento de estos días con el fin de inyectar nuevos ingresos y lograr una mejor recaudación local.

El tiempo inestable y la celebración del día del padre fueron dos condicionantes para este primer fin de semana al que aún le falta la jornada de este lunes, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Se espera que el próximo fin de semana que arranca con el día de la Bandera el jueves, los destinos de la tierra colorada tengan una mejor performance.

En Iguazú

El destino Iguazú transita un el primero de los fines de semana largo del mes de junio, según los operadores turísticos la afluencia no fue la esperada, pero ponen sus expectativas en el próximo fin de semana largo que comienza el jueves 20. Si bien desde el Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem) indicaron que registraron una ocupación del 70%, esto no se vio reflejado en Cataratas durante los dos primeros días del fin de semana largo.

El destino Iguazú no ha registrado un gran movimiento en la zona comercial y tampoco en lo que respecta a la hotelería. Asimismo en Cataratas los números no fueron alentadores ya que la cifra de ingresos es similar al promedio diario. No obstante la cantidad de visitas no es la habitual de un fin de semana largo ya que se han registrado 5.629 ingresos al atractivo más importante del destino, las Cataratas del Iguazú.

Los operadores esperan un repunte para el próximo fin de semana largo que será de 4 días, aunque no han dado a conocer aún el porcentaje de reservas.

En Moconá

El Soberbio, a pesar de las bajas reservas, está recibiendo a los turistas que llegaron a la capital nacional de las esencias. Sin lugar a dudas, el destino vislumbra a los viajeros a pesar de la crisis que atraviesa el sector, quienes eligen a esta zona como lugar de descanso, para aprovechar el fin de semana largo.

Pese al tiempo inestable, tanto el parque provincial Moconá como los saltos, se encuentran a pleno para recibir a todos los turistas. No obstante, para tener detalles del funcionamiento, desde el sector recordaron a todos los viajeros que pueden visitar la página oficial del parque en https://misiones.tur.ar/mocona/. Otra opción de información, es visitar la casilla de informes turísticos, ubicado en el centro del pueblo en las avenidas Rivadavia y San Martín, donde además se podrá averiguar sobre gastronomía y otros servicios.

