Ituzaingó: estudiantes secundarios participarán del Modelo de Naciones Unidas | El Territorio

Se trata de una representación a modo de simulacro, de los diferentes órganos de las Naciones Unidas en el que jóvenes debaten sobre problemáticas actuales en el mundo y buscan soluciones que reflejen la opinión y participación de todos a través del consenso y el diálogo.

miércoles 22 de mayo de 2024 | 15:55hs.

El simulacro será con 70 estudiantes de los últimos tres años de los colegios secundarios de la ciudad. //Foto: Matías Sánchez.

La Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas firmaron un convenio con el Intendente de Ituzaingó Juan Pablo Valdés, para llevar adelante el próximo 5 de julio, el simulacro con 70 estudiantes de los últimos tres años de los colegios secundarios de la ciudad. Las siete instituciones educativas de la ciudad que participarán del simulacro son la Escuela Técnica Ing. Roque Guillermo Carranza, colegio Secundario Juan Bautista Alberdi, Colegio Secundario Del Pje. La Florida, Colegio Secundario Islas Malvinas, Colegio Secundario de Ituzaingó, la escuela E.F.A. "ITU" IS-28 y la Escuela Integral Artística I-33.

De acuerdo a lo señalado por los organizadores, se cuenta con cinco instancias previas a la ejecución, donde los voluntarios dictan capacitaciones para todos los participantes. La primera de ellas es una capacitación virtual, luego se sigue con un Taller virtual exprés, posteriormente se hace una segunda capacitación virtual, para luego pasar a un taller de tutoría virtual. Previo a la realización del encuentro, se realiza una tercera y última capacitación presencial que será el 27 de junio donde se trabajará el Reglamento, dinámica y redacción de anteproyectos de resolución.

El simulacro propiamente dicho, tendrá lugar el 5 de julio, en el Club Social y Deportivo Mil Viviendas. Ese día, los participantes asumirán el rol de diplomáticos, representando a un país en el órgano de Asamblea General. Cada delegación tiene un total de 2 integrantes, que representan un mismo país, impulsando así el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la empatía y la resolución de conflictos mediante el debate.

¿Qué es OAJNU?

La Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU) es una organización no gubernamental, apartidaria y pluralista, es decir, que no está afiliada a ningún partido político y no recibe ayuda del Estado, compuesta por jóvenes voluntarios de 18 a 30 años que no reciben remuneración económica por su labor.

Esta organización, que tiene sede en 8 provincias de la Argentina, considera a la educación como herramienta fundamental para la transformación social.

El proyecto está destinado a jóvenes de entre 12 y 25 años que estén dentro del sistema de educación formal, quienes participan de diferentes actividades y proyectos, que buscan el desarrollo de sus capacidades y habilidades socioemocionales que los concientizan sobre los derechos y obligaciones que tienen en pos de construir una sociedad más inclusiva, democrática y promotora de derechos.