Barinaga y el sueño de volver | El Territorio

domingo 16 de junio de 2024 | 9:00hs.

Guaraní debe volver a ser Guaraní. Reconquistar el prestigio futbolístico a partir de una estructura sólida. La necesidad apremia y la Franja debe pensar en el próximo Regional “para ascender como sea”. Así lo entiende Cristian Barinaga, ídolo contemporáneo de los de Villa Sarita.



En una charla extensa con Exceso de Fulbo, el programa streaming de El Territorio, aclaró para aquellos nostálgicos que no pretende volver a ponerse los pantalones cortos y llenar de magia el verde césped del Clemente Argentino Fernández de Oliveira, sino que en una futura etapa sueña con volver al club de sus amores como asesor deportivo o entrenador.



Un jugador distinguido, de una enorme categoría, que llegó a la Franja de muy joven y marcó, en sus tres etapas en el club, épocas llenas de gloria y ascensos. A casi dos años de su último partido oficial, Barigol dejó una marca extraordinaria en Guaraní, con el que anotó 97 goles.



“Soy un privilegiado de haber vivido una época tan linda en Guaraní, lo recuerdo como algo único, me hubiera gustado retirarme jugando pero no me guardé nada”, afirmó.



“Que la gente te reconozca es algo muy lindo. En mi carrera tuve la oportunidad de jugar en Talleres, en el exterior, pero decidí quedarme en Misiones y no me arrepiento, me siento como que soy de acá de toda la vida, lo que viví en Guaraní no lo cambio por nada”, agregó.



Su sueño

Hoy su vida lo tiene a Barinaga en una etapa enfocado en lo familiar y laboral, sin embargo las puertas de su segunda casa, en Villa Sarita, siempre estarán abiertas.



“Seguramente en algún momento volveré al club, es mi sueño, me preparé y me encantaría trabajar en Guaraní como manager o lo que sea para ayudar”, expresó el excapitán.



“Es mi anhelo volver. Esperaré mi momento, quiero ayudar a los chicos”, señaló el exfutbolista.



Para Barinaga, Guaraní “está pasando un momento complejo pero volverá a estar bien”.



El camino para volver a ser

Planificar, programar y dar soporte al fútbol profesional y formativo es el camino para el 10. En ese sentido, llamó a la unidad del mundo franjeado.



“En el fútbol para tener un equipo de trabajo se necesita dinero y una estructura que hay que prepararla. En esta categoría (el torneo Regional) es difícil pero no imposible, hay mucha gente que quiere que el club levante”.



“Guaraní debe pensar hoy en el Regional para ascender como sea, necesita urgente el logro deportivo, salir de la categoría”, apuntó.



“La gente que está trabajando en el club lo hace a pulmón, se necesita dinero, gente que se acerque al club y aporte de verdad. Guaraní solamente debe pensar hoy en armar un plantel competitivo y ascender, rodear a los chicos y tenerlos a todos en buenas condiciones”, añadió.



Además, remarcó: “Hay que bajar una línea, la exigencia es altísima, que entrenen como van a jugar y para traer un jugador hay que hacer un seguimiento, el que elige los jugadores con el técnico es clave”.



“Empezar a armar el plantel y mirar jugadores hay que hacerlo ya y a los chicos que ya están y van a tener proyección en el Regional, hay que tenerlos bien”, sostuvo el ídolo franjeado.



Cuidar a los chicos

“Muchos chicos juegan en el barrio, eso habría que suspenderlo de por vida en el club. Si aspiran a ser profesionales no pueden jugar torneos barriales. Ellos deben elegir y desde el otro lado hay que buscar los recursos para ayudarlos porque tienen muchas necesidades”, consideró Barinaga.



“El club necesita sentido de pertenencia, hay muchos chicos acá con mucho talento pero hay que tenerlos bien y que se ocupen solamente de entrenar y jugar”, analizó.



“Ellos deben demostrar, no es fácil jugar en el club, es una camiseta pesada, la historia y la gente demandan. Por eso hay que prepararlos y enfocarlos”, cerró uno de los últimos ídolos del equipo de Villa Sarita, que sueña con volver al Federal A luego de seis años.