Twenty One Pilots ofrecerá un concierto privado en Ciudad de México | El Territorio

Twenty One Pilots sorprendió a sus fans mexicanos con el anuncio de un nuevo concierto en el país. Sin embargo la noticia fue más allá, pues se trata de un show muy especial.

jueves 09 de mayo de 2024 | 15:00hs.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el dúo dio a conocer el evento, ya que México fue incluido a una serie de conciertos en sitios pequeños que Twenty One Pilots está ofreciendo llamados, “An Evening with Twenty One Pilots”. La gira comenzó el 2 de mayo y finalizará en la misma fecha del estreno de su nuevo álbum.

Cabe señalar que Josh Dun y Tyler Joseph se encuentran en vísperas del lanzamiento de su nuevo disco Clancy, lo cual convierte el evento en algo sumamente especial para sus seguidores.

El show será el próximo 14 de mayo y desafortunadamente los boletos se agotaron en tan solo unos minutos. Ya que se vendieron mediante una dinámica organizada por el dúo estadounidense, donde los seguidores tuvieron que enviar un mensaje directo a la banda.

La última vez que TOP se presentó en México, fue el año pasado, exactamente en el festival Pal’ Norte 2023, cuando tomaron el lugar de Blink 182 tras su cancelación.

Twenty One Pilots, es un dúo musical formado por Tyler Joseph y Josh Dun, ha ganado popularidad por su capacidad para fusionar diversos géneros musicales que incluyen el rock, el hip-hop y el pop. Desde su formación en 2009, la banda ha lanzado varios álbumes de estudio, destacándose por su estilo único y letras introspectivas que abordan temas como la salud mental, la inseguridad y la fe.

A lo largo de su carrera, Twenty One Pilots ha sido reconocido con varios premios, incluido un Grammy en 2017 por su éxito “Stressed Out”, que también les ayudó a consolidarse en la escena musical internacional. Su álbum Blurryface, lanzado en 2015, alcanzó grandes niveles de éxito comercial, liderando las listas de éxitos en varios países.

Por otro lado, Twenty One Pilots es conocido por sus conciertos en vivo, ya que suelen ser muy enérgicos, dinámicos, incluyen elementos teatrales y mantienen una conexión genuina con su audiencia.

Actualmente cuentan con una extensa trayectoria musical y un total de 5 discos de larga duración: Twenty One Pilots (2009), Vessel (2013), Blurryface (2015), Trench (2018), Scaled and Icy (2021).