Desde el Concejo de Piray realizan al Ejecutivo reclamos de recursos y cumplir las normas | El Territorio

Entre los planteos figuran la actualización y pagos de salarios a los empleados del Concejo Deliberante

miércoles 08 de mayo de 2024 | 3:15hs.

Concejales de Puerto Piray consideran que hay un arbitrario manejo del presupuesto correspondiente al deliberativo local. Por tal razón reclaman al Ejecutivo local el abono de la actualización de la escala salarial a los empleados del Concejo Deliberante, al añadir que también el pago de las dietas a los concejales entrantes en el actual periodo, recién lo hizo pasada la primera quincena del 2024.

Recuerdan que el 10 de diciembre de 2023, el Concejo Deliberante cambió por completo su composición, ingresaron cuatro concejales renovadores y uno de Juntos por el Cambio. De esta manera el ejecutivo municipal, a cargo de la intendenta Mirtha Lezcano explicaron que se quedó sin la mayoría y el sublema Juntos Podemos del Frente Renovador se quedó con la presidencia y la secretaría. En tanto, el Sublema de Juntos Por el Cambio obtuvo la vicepresidencia y la prosecretaria parlamentaria.

La composición y los reclamos

De esta manera la presidencia está a cargo de Remigio Smith (FR) y como vicepresidente Lino Javier Melgarejo (JxC). El cuerpo deliberativo se completa con Derli Cristian Giménez (FR); Elizabeth Mercado (FR) y Claudia Posdeley (FR). Señalaron que no solo cambió la composición del cuerpo desde entonces, sino lograron en la actualidad una mayor funcionalidad. Desde entonces realizan diversas observaciones como que no se contestan desde el Ejecutivo “los comunicados sancionados” en el Concejo. Indicaron además que “no autoriza desde diciembre del año pasado la ejecución presupuestaria; no realizan los reintegros al personal quienes tuvieron que afrontar gastos al inicio de la gestión al encontrarse el Concejo Deliberante sin llaves, sin elementos para realizar la labor legislativa correspondiente”.

Del mismo modo plantean la necesidad de rendición de cuentas, el cumplimiento de resoluciones como una reciente donación aprobado en el deliberativo, entre otros aspectos, planteado en un extenso comunicado.