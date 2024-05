Brasil: los rescatista se encuentran con una gran cantidad de yacarés en una ciudad inundada en Río Grande do Sul | El Territorio

Un grupo de surfistas que viajó para ayudar a las familias en el sur de Brasil, advirtió sobre el peligro de los yacarés en la ciudad de Eldorado do Sul, que se encuentra prácticamente sumergida. "Está lleno", señalaron en las redes sociales

martes 07 de mayo de 2024 | 19:15hs.

Líder del equipo de surfistas que trabaja con rescates en motos de agua en Río Grande do Sul , Quinho, como es conocido, informó haber encontrado varios yacarés en la ciudad de Eldorado do Sul, este martes. La región, que se encuentra bajo el agua tras las inundaciones que azotaron el estado, fue el primer destino del grupo integrado por Pedro Scooby, Lucas Chumbo y otros surfistas especializados en olas gigantes. En las redes sociales, Quinto y su esposa, Gretha, comparten información para ayudar a las víctimas de las inundaciones.



En una publicación en historias, Gretha compartió imágenes captadas por Quinho la tarde del martes, en una de sus expediciones para ayudar a rescatar a personas varadas en el municipio. "Lleno de yacarés en Eldorado, como si fuera poco", escribió, mostrando una imagen de un yacaré, enviada por su marido.

La esposa de Quinho, líder del equipo que ayuda en rescates en motos de agua en el Sur, advierte sobre yacarés esparcidos por la ciudad. "¡Avisen a todos los que todavía tienen contacto en las casas! ¡A todos! ¡Hay que evacuar la ciudad!", continuó Gretha, quien también comparte videos de los rescates realizados por su marido, así como información sobre refugios, donaciones y necesidades de la población. de ciudades devastadas por las lluvias.



Pedro Scooby, Lucas Chumbo y un equipo de surfistas se encuentran en Rio Grande do Sul en motos de agua, para ayudar a los grupos de rescate de víctimas de las inundaciones. El grupo de 11 deportistas llegó este lunes al estado transportando cinco motos acuáticas, y se dirigió a zonas muy afectadas por las lluvias.



La primera parada del equipo fue en la ciudad de Eldorado do Sul, que tiene 40 mil habitantes y está prácticamente sumergida. En el lugar, donde fueron recibidos por Quinho, los surfistas compartieron momentos en los que salvaron a familias, niños y ancianos que se encontraban varados en sus casas. Después de sacar a los residentes de sus casas con la ayuda de motos acuáticas, los surfistas transportaron a las víctimas a los barcos del equipo de rescate del gobierno.



Además de ayudar a la población, el grupo envió 15 filtros diseñados por el ex surfista Jon Rose, fundador de la ONG Waves For Water. El dispositivo tiene la capacidad de potabilizar cualquier agua y forma parte del proyecto de la organización, cuyo objetivo es ayudar a las comunidades necesitadas y víctimas de desastres a tener agua potable.

¿Cuál es el número de víctimas de las lluvias en Rio Grande do Sul ?



Las fuertes lluvias en Rio Grande do Sul ya dejaron 90 muertos confirmados , 132 desaparecidos y 361 heridos hasta este martes (7). Las tormentas, que comenzaron el 27 de abril, cobraron fuerza el día 29 y ya han afectado a más de 1,3 millones de personas en Río Grande do Sul, según el último boletín de la Defensa Civil.



Más de 155.000 personas se encuentran sin hogar y otras 48.000 se encuentran en refugios. La marca ya superó la última tragedia ambiental en el estado, en septiembre de 2023, cuando murieron 54 personas.