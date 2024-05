En medio de los rumores de crisis, Lali Espósito aclaró cómo está todo con Pedro Rosemblat | El Territorio

En medio de crecientes rumores sobre una posible crisis en su relación, Lali Espósito y su pareja, Pedro Rosemblat, han tomado las redes sociales para abordar las especulaciones con humor y demostraciones de afecto, dejando claro que su relación sigue más fuerte que nunca.

martes 07 de mayo de 2024 | 13:30hs.

La cantante pop argentina y el periodista, cuya relación se hizo pública en febrero, fueron el foco de rumores que sugerían un distanciamiento reciente. Sin embargo, ambos se han encargado de desmentir estos rumores de una manera bastante original y pública.

Lali utilizó su cuenta de Instagram para hacer una serie de publicaciones que, lejos de mostrar una relación en crisis, revelaron una pareja que disfruta de la ironía y el juego compartido. En una de sus stories, Lali compartió una captura de pantalla mostrando que Pedro le había dado "like" a una de sus publicaciones, acompañada del comentario: “¡Ayyyy chicos! Me dio like el pibe que me gusta. Ojalá se me dé”.

Este post, lleno de humor, fue seguido por otra imagen en la que ambos aparecen frente al espejo de un ascensor, posando juntos en ropa deportiva y con la piel enrojecida por el sol. “¡Se me dio chicos!”, escribió Lali, sugiriendo con humor que sus deseos de romance con Pedro seguían en pleno curso.

Para reforzar aún más la idea de que todo va bien en su relación, Lali añadió un video de unas recientes vacaciones en la playa, donde se ve a Pedro caminando por la arena. La escena estaba ambientada con la canción “La que puede, puede” de Ca7riel y Paco Amoroso, y rematada con un emoji de corazón junto al arroba de Pedro.

Por su parte, Pedro Rosemblat no se quedó atrás en demostrar su compromiso y apoyo, compartiendo las mismas fotos que Lali había publicado en sus propias redes sociales, reforzando el mensaje de unidad y complicidad que ambos quisieron transmitir.

Además, Pedro enfrentó directamente los rumores durante una entrevista con el programa de televisión "Poco Correctos" en El Trece, donde expresó su sorpresa y desconcierto ante las noticias de una supuesta separación.

“La verdad que me sorprendió. No sé muy bien de dónde salieron, creo que fue el viernes que amanecimos juntos, estábamos tomando mates y nos enteramos que estábamos separados”, comentó, revelando cómo ambos reaccionaron con incredulidad y comenzaron a investigar el origen de los rumores.

Todo parece indicar, y los posteos de Lali Espósito parecen confirmarlo, es que al no haberle dado el conductor like en algunos de los contenidos compartidos por su novio, muchos periodistas del mundo del espectáculo concluyeron que estaban de crisis, algo que por lo que parece está muy lejos de ser verdad.