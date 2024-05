Estudiantes y Vélez definen al campeón | El Territorio

domingo 05 de mayo de 2024 | 6:01hs.

Guido Carrillo, figura del Pincha.

Estudiantes y Vélez Sarsfield se miden esta tard, desde las 15.30, en la final de la Copa de la Liga de fútbol, que disputarán en Santiago del Estero con el objetivo de levantar su primer título de esta competición y obtener el primer billete a la Libertadores 2025. Transmitirá Espn Premium y TNT Sports.

El Pincha llega a la gran cita tras derrotar en la definición por penales (3-1) a Boca tras empatar en el tiempo reglamentario. El equipo de Eduardo Domínguez, que previamente venció con solvencia a Barracas Central por 3-0, terminó la fase regular como uno de los mejores conjuntos de toda la categoría y con una gran racha de triunfos.

El conjunto de La Plata (provincia de Buenos Aires) ocupa actualmente el tercer lugar del grupo C de la Copa Libertadores, a un punto del líder, el Huachipato chileno, y empatado con el boliviano The Strongest, lo que denota el buen momento de la entidad presidida por el ex internacional argentino Juan Sebastián Verón.

Por su parte, el Fortín dirigido por Gustavo Quinteros arriba en un estado de euforia tras imponerse a dos de los rivales más fuertes del campeonato argentino, Argentinos y Godoy Cruz.

Los del barrio porteño de Liniers consiguieron clasificarse a los playoffs en la última jornada, superando a Independiente o Talleres, para dar la campanada en las rondas posteriores.