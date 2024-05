Hallan cuerpos que serían de surfistas desaparecidos | El Territorio

domingo 05 de mayo de 2024 | 6:02hs.

Tres cuerpos recuperados en una zona de Baja California probablemente corresponden a los de dos australianos y un estadounidense que fueron reportados como desaparecidos el fin de semana pasado durante un viaje para acampar y surfear, informó ayer la fiscalía del estado mexicano.

Aunque no se ha emitido una confirmación basada en exámenes forenses, las características físicas (como el cabello) hacen que exista una alta probabilidad de que los cuerpos sean los de los tres turistas, informó la cadena de televisión local Milenio, mencionando lo dicho por la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez.

“Se presume (que los cuerpos) sean (de) quienes están siendo investigados”, dijo un empleado de la fiscalía estatal, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para discutir detalles públicamente.