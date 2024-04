Construcción: pocas ventas y promociones para atraer a los clientes | El Territorio

La situación económica golpea también golpea al sector de la construcción donde las ventas han caído de manera considerable. Destacan que muchos optan por largar promociones para atraer a los clientes. “Después del 15 o 20 de cada mes la gente no tiene más plata”.

jueves 25 de abril de 2024 | 13:43hs.

Incertidumbre en el sector de construcción debido a la crisis económica que atraviesa el país. Indicaron que las ventas bajan en la segunda quincena y que en muchos casos tuvieron que realizar recortes de personal y servicios debido a los altos costos. En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, José Luis Gottschalk, responsable de Don Emilio, indicó que hace un tiempo se viene sintiendo la merma en la venta de materiales de construcción sobre todo luego de los primos quince días de cada mes.

“Hay pocas ventas en todos los materiales, las obras que venían con cierto avance han mermado mucho en el retiro semanal. Se siente en el consumidor final y siempre es a partir del 15 o 20 de cada mes, es como que no hay plata en la calle. La merma en las ventas es tanto en el sector estatal como el privado. Las obras que tenían un buen ritmo o tenían un tiempo de finalización de un año, ahora lo harán en un año y medio más o menos”, expresó el empresario.

José Luis explicó además que en el sector están habiendo muchas promociones, esto se da debido a la conjunción de las subas en el precio de los materiales combinado con las pocas ventas. “Ahora las subas en los costos mermaron mucho, hay algunos productos que habían subido de demás y debido a eso ahora hay ofertas, también hay ofertas debido al pararte económico que estamos atravesando. Hay ofertas pagando al contado e inclusive muchos descuentos y también ofertas las cuales podes pagar en 30, 60 o 90 días”, señaló Gottschalk y añadió “antes no veías estas ofertas, es todo debido al paréate que hay, los comerciantes necesitan mejorar sus ventas y lanzan promociones para traer las ventas”.

En cuanto a gastos en los servicios manifestó que cada día se está haciendo más difícil sostenerlos y que debido a eso hay recortes de varios servicios como líneas de teléfonos. También se refirió al recorte al personal laboral. “Los costos en servicios, sueldos y todo lo relacionado a un negocio se incrementado de manera desmedida, el agua, la luz, telefonía, cable, todo sube todos los meses. Creo que llega un punto en el que el gobierno tiene controlar un poco que las cosas no se les vaya a la mano”, señaló, mientras que cerró diciendo “en cuanto al personal no se despidió gente, pero hubo empleados que se jubilaron y esas vacantes no fueron reemplazadas”.