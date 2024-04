El Superclásico pone en juego más que el pase a semis de la Copa de la Liga | El Territorio

Con algunas dudas en el once de ambas escuadras, el misionero Romero es fija en el arco del Xeneize.

domingo 21 de abril de 2024 | 8:30hs.

El uruguayo Cavani es el artillero de Boca en este torneo con seis anotaciones.

River y Boca se enfrentarán esta tarde en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en Córdoba, que tendrá el condimento especial que será eliminatorio, ya que ambos buscarán acceder a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de fútbol 2024, llave donde espera Estudiantes (LP).



El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba desde las 15.30, tendrá el arbitraje de Yael Falcon Pérez, quien será secundado desde el VAR por Jorge Baliño y, contará con la transmisión en directo de las señales deportivas Espn Premium y TNT Sports.



River en su último compromiso se impuso como visitante ante Instituto por 3 a 1 y, esto le valió -con la combinación de otros resultados-, finalizar en la primera posición del zona A.



El entrenador del conjunto millonario, Martín Demichelis, mantiene dos dudas en el armado del equipo, por ello, exigirá hasta último momento a Paulo Díaz y Miguel Borja para saber si están en condiciones de ser titulares.



El defensor chileno padece una molestia en la rodilla izquierda, mientras que el delantero colombiano arrastra un inconveniente muscular en el aductor derecho.



En caso que los mencionados futbolistas no estén en óptimas condiciones para afrontar el Superclásico, sus lugares serán ocupados por Daniel Zabala y Facundo Colidio, respectivamente.



Por su parte, Boca logró superar a Godoy Cruz de Mendoza como local por 1 a 0 y logró una sufrida clasificación, ya que finalizó en la cuarta posición de la zona B.



Para este duelo eliminatorio, el entrenador Diego Martínez realizará varios cambios, entre ellos, se dará el retorno de Lautaro Blanco, quien cumplió la fecha de suspensión y volverá a ser parte del once titular en lugar de Marcelo Saracchi.



Además, el técnico decidió que el reemplazante de Cristina Medina, que por la roja recibida contra el Tomba se perderá el Superclásico, será el juvenil Jabes Saralegui.



Pese a que Martínez se planteó la opción de utilizar a Luca Langoni desde el inicio junto al goleador Edinson Cavani, finalmente será Miguel Merentiel seguirá siendo el ladero del uruguayo.



Con un estadio que lucirá repleto por más de 50 mil espectadores, cabe recalcar que las puertas del Kempes se abrirán a las 12.30 y que los hinchas deberán presentar en el ingreso al estadio además de la entrada el DNI físico para su escaneo en los molinetes, por lo que no serán válidos otros documentos o comprobantes. El Millo llegó ayer a Córdoba y fue recibido por los hinchas, los flashes y las selfies.

Un poco de historia

A nivel general, el historial habla de 262 partidos con una diferencia a favor de Boca: 91 victorias, 86 de River y 85 empates pero, yendo a los encuentros disputados bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino, riverplatenses y boquenses se enfrentaron 229 veces con 80 victorias de los de la Ribera, 74 igualdades y 76 triunfos de los de Núñez.



Desde el inicio del profesionalismo en 1930, los dos clubes más convocantes de la Argentina se vieron la cara en 217 oportunidades con 77 triunfos de Boca, 70 empates y 70 de River.

15

River y Boca se enfrentaron 15 veces por copas nacionales reconocidas por AFA y la estadística favorece al Millo con cinco victorias, 8 empates y dos victorias boquenses.