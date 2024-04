Juez cruzó a Lousteau por suba de los sueldos | El Territorio

domingo 21 de abril de 2024 | 6:02hs.

Luis Juez criticó a Martín Lousteau, luego de que el presidente de la UCR declarara que todos los bloques apoyaron la polémica suba de dietas para los legisladores, justificándose con que ‘’un tuitero del presidente Javier Milei gana más que un senador’’.



Así, el senador cordobés cuestionó los dichos de Lousteau ya que explicó que no todos los senadores votaron a favor: ‘’Es un problema de Lousteau, que se haga tuitero de Milei o que le quite el lugar a Adorni y se convierta en vocero del presidente’’.



Además, agregó que ‘’de esta manera, con esta oscuridad y falta de transparencia, no es la forma con la que podemos tener autoridad para pararnos frente a los problemas que tiene la Argentina. No me meto con el bolsillo de nadie, pero que nadie se meta con mi honor’’, declaró en Radio Mitre.



El viernes, Lousteau, excandidato a jefe de Gobierno de Caba, explicó el proceso por el cual se aprobó el incremento en las dietas y señaló que todos los legisladores acordaron la medida: “Todos votamos. El motivo por el cual uno levanta la mano o no es que cuando no se vota con nombre y apellido es porque hubo un consenso previo en lo que se llama labor parlamentaria”. Y agregó: “Todos los presidentes del bloque se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’”.