Superproducción misionera, Barata | El Territorio

sábado 20 de abril de 2024 | 6:00hs.

El videoclip suma coreografía y refleja la comunidad del ballroom en Posadas, entre otras aristas locales.

Resignificar las experiencias propias desde el humor, saber reírse de uno mismo y generar empatía, son herramientas inteligentes y vitales que tanto el mundo drag como el stand up bien saben aprovechar.



Así, de una premisa cómica nació Barata, el videoclip de Katy Solem que hoy llega a todo su público posadeño, después de un exitoso paso por numerosos festivales audiovisuales internacionales.



Con una calidad de superproducción, un estallido de colores, baile y vibra contagiosa, el corto dirigido por Walter Monzón y producido por Natalia Escobar se ganó, por ejemplo, el premio del público en el último Oberá en Cortos.



Es que la sala entera del Cine Teatro Oberá estalló en vítores cuando el clima festivo de Katy, Samantha Fox, Meena Drag y toda la crew explotó en pantalla.



Tal como recordó Katy en la previa de este estreno -hoy a las 22 en Faggot- la idea se gestó a raíz de ganar una competencia de arte drag con poco presupuesto en pleno clima de aislamiento. “Se me criticaba mucho por la poca producción. Representaba a Misiones en una competencia nacional, justo en cuarentena, y yo hice vestuarios con ropas de mi mamá, con cortinas, manteles... lo que encontraba. Se me criticaba mucho eso y gané la competencia, entonces la canción habla de que con una peluca barata gané una competencia”, rememoró Solem en medio de los preparativos para el lanzamiento de esta noche.



Si bien en ese momento de pandemia Katy buscó resaltar el talento de la interpretación por sobre la superproducción típica del arte drag, en Barata se destacan ambas. Una historia sólida, bien lograda hasta en los gags, con una fotografía envidiable, una coreografía admirable y que genera total cercanía por exudar identidad misionera, especialmente posadeña.



Detrás de la realización hubo un gran equipo, que Katy destacó, en tono siempre alegre, supo convivir “días intensos con tres drag queen”.



Además de las tres protagonistas -que llegan al Mercado Modelo La Placita a asirse de elementos para su arte- hay toda una banda de bailarines y artistas que deja en evidencia también la nutrida y hábil escena del ballroom y el drag en la provincia.



Según reveló Katy, filmar en La Murga de la Estación y en La Placita fue como unir esos mundos tan propios de la ciudad, donde se origina y expresa lo creativo.



Lo emotivo estuvo presente en cada backstage del animado proyecto, que paso a paso fue rompiendo prejuicios de uno y otro lado.



A pesar de ser un espacio tradicional de la ciudad, La Placita recibió no sólo con los brazos abiertos a la comunidad Lgbtiq+ que esperaba algo de reticencia, sino que las historias se fusionaron y fueron una.



“La verdad que la jornada de filmación en La Placita fue hermosa, venían de verdad hasta los niños a sacarse fotos con nosotras que estábamos todas montadas”, comenzó contando Katy. “Una mujer por ejemplo, nos contó que tenía un hermano gay que se terminó suicidando. Y cuando me ve a mí montada, con las chicas, rompe en llanto. Viene, nos cuenta, nos abraza... y nos encontramos así con un montón de testimonios y de gente que nos termina de decir que no estábamos tan ajenos”, describió Katy. “Nosotros caímos al lugar con todo un prejuicio y terminamos con un montón de historias, de testimonio y de abrazo, de calor, de cariño, de decir: ‘bueno, al fin y al cabo no estamos tan lejos unos de otros’”, completó.



Y con esa ebullición emocional, que obligaba a hacer cortes para ‘una lloradita antes de seguir’, el power que transmite el videoclip de 7 minutos es más que pegajoso, enérgico. El equipo presenta hoy su videoclip al público. Foto: Guadalupe de Sousa

“Ahora vamos a seguir trabajando porque esto fue algo inicial, también era el inicio de Nati y Wally como productora y ahora la idea es que a partir de esto sigamos trabajando. Yo estoy produciendo más música con Alexis (Darnet) y la idea es que esto siga”, anunció la multidisciplinaria artista. Una de las claves de éxito que pregona el equipo es no sólo la expertise de sus integrantes sino el respeto por el trabajo y el rol de cada uno. Asimismo, puntualizaron que cada detalle estuvo pensado y nada fue librado al azar, por eso toda la estética tiene armonía y unicidad de concepto. Para recordar, el videoclip fue ganador del concurso de formatos cortos del Iaavim 2021/2022 y ahí empezó su camino. Fue elegido como mejor cortometraje nacional del festival latinoamericano Lapacho en Resistencia, Chaco y premio del público al mejor cortometraje del ciclo ‘Entre fronteras’ en Oberá en Cortos 2023. Además, tuvo su paso por el festival Guácaras 2022 de Corrientes, LesBiGaytrans 2023 de Asunción Paraguay, Festival de cine LGTB Iberoamericano 2023 de Venezuela, Visible 2023 de Panamá y Femifilms 2023 de Sitges, Barcelona, entre otros



Rompiendo tarima, acercando corazones, Barata se presenta como una postal popular y jubilosa que celebra la pluralidad uniendo voluntades.

Para agendar

Estreno social Barata

El videoclip, que ya tuvo su destacado paso por festivales internacionales, se estrena hoy en plataformas y además en vivo se proyecta desde las 22 en Faggot (Corrientes 1956) Para ver el video desde cualquier dispositivo se puede acceder a la cuenta

de YouTube: @supercoloraudiovisual.