Viral estreno de disco para Taylor Swift | El Territorio

sábado 20 de abril de 2024 | 6:00hs.

En medio de su receso de The Eras Tour, el cual retomará el próximo 9 de mayo en Francia, Taylor Swift presentó su onceavo álbum de estudio, ‘The tortured poets department’.



La artista estadounidense había anticipado su lanzamiento durante la entrega de los Premios Grammy 2024, que se celebró el pasado 4 de febrero.



“Quiero agradecer a los fans contándoles un secreto que he estado guardando durante los últimos dos años. Mi nuevo álbum sale el 19 de abril”, había dicho en esa oportunidad para el suspiro de sus seguidores alrededor del mundo.



De esta manera, en sus primeras horas en Spotify y Youtube, el nuevo trabajo de la megaestrella suma millones de reproducciones, y las cifras no paran de crecer.