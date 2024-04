Copa de la Liga: River y Boca jugarán el domingo a las 15.30 en Córdoba | El Territorio

El Millonario terminó primero en la Zona A y el Xeneize cuarto en la B, por lo que quedaron enfrentados en el cuadro decisivo. El estadio será el Mario Alberto Kempes.

jueves 18 de abril de 2024 | 10:45hs.

Boca y River clasificaron a los cuartos de final de la Copa de la Liga y se enfrentarán en la próxima instancia: el domingo 21 de abril a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Así lo confirmó la Liga Profesional de Fútbol a través de un documento en el que también se comunicaron el resto de las sedes y los horarios de los otros partidos. El Millonario terminó primero en la zona A y el Xeneize cuarto en la B, por lo que quedaron enfrentados en el cuadro decisivo.

En semis, el ganador del Superclásico se medirá ante el vencedor del encuentro entre Barracas Central y Estudiantes de La Plata. La otra llave quedará conformada entre los vencedores de Argentinos Juniors vs Defensa y Justicia y Vélez vs Godoy cruz.

Los cruces de los cuartos de final de la Copa de la Liga

Argentinos Juniors (2° Zona A) vs. Defensa y Justicia (3° Zona B): sábado 20 de abril a las 15.30 en el estadio Florencio Sola de Banfield, Buenos Aires.

Barracas Central (3° Zona A) vs. Estudiantes de La Plata (2° Zona B): sábado 20 de abril a las 18.30 en el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense, Buenos Aires.

Vélez (4° Zona A) vs. Godoy Cruz (1° Zona B): sábado 20 de abril a las 21.15 en el estadio Único de Villa Mercedes, La Pedrera, San Luis.

River (1° Zona A) vs. Boca (4° Zona B): domingo 21 de abril a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.