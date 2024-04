Central Córdoba eliminó a Quilmes en un tiempo

miércoles 03 de abril de 2024 | 12:33hs.

En el partido disputado en el estadio Alfredo Beranguer de Temperley, Mateo Sanabria abrió el marcador a los 35 minutos de juego, Enzo Kalinski marcó el segundo a los 37 y Rodrigo Atencio concretó el tercero a los 41. Lautaro Parisi descontó a los 6 del complemento.

Con este resultado, los de Abel Balbo avanzaron de fase y jugarán ante Estudiantes en 16avos de final. Justamente, el sábado desde las 19.15 por el Grupo B de la Copa de la Liga, visitará al “Pincha” en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Por su parte, el equipo de Darío Franco quedó eliminado y no podrá igualar su mejor participación en el certamen cuando llegó a cuartos de final en 2022.

El “Ferroviario” logró adelantarse en el marcador a los 35 minutos de juego con el gol de Mateo Sanabria tras una mala salida del fondo del “Cervecero”.

El arquero Maximiliano Gagliardo sacó del arco para Alexis Steimbach (ex Gimnasia) que, en mitad de cancha y en el intento de seguir jugando, le regaló la pelota a Rodrigo Atencio que rápidamente puso a correr a Manuel García y, en el mano a mano ante el portero ex Independiente Rivadavia, tiró el centro al segundo palo para que el delantero ex Lanús la empuje poniendo el 1-0.

Dos minutos después, Central Córdoba amplió la ventaja con el tanto de Enzo Kalinski que cumplió con la inexorable ‘ley del ex’. Con un pase en la mitad de cancha, Sanabria desbordó a fondo por la izquierda, se sacó dos jugadores de encima y envió el centro al segundo palo para el experimentado mediocampista que la paró de pecho y le dio de lleno para marcar el 2-0 en Temperley.

Por la misma fórmula, el equipo santiagueño llegó al tercero a los 41. Sanabria desbordó por la izquierda, se sacó tres rivales de encima y tiró el buscapié rasante al segundo palo donde entraba Atencio que la empujó poniendo el 3-0. Ya en la segunda parte, a los 5 minutos, Quilmes descontó con el gol de Lautaro Parisi.