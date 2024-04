Boca llegó a Bolivia para el debut en la Sudamericana: mayoría de suplentes y Benedetto como gran referente

miércoles 03 de abril de 2024 | 13:15hs.

Boca llegó este martes por la tarde a Bolivia, en donde tendrá su debut en la Copa Sudamericana ante Nacional Potosí. El plantel hará base en la ciudad de Sucre y mañana, el mismo día del partido, se trasladará al estadio.

Diego Martínez decidió resguardar a los habituales titulares, que no jugarán este partido. Por este motivo, el Xeneize viajó con mayoría de suplentes y ocho juveniles que aún no debutaron en la primera del club. El nombre más resonante entre los convocados es el de Darío Benedetto, que estará de arranque. La delegación no tuvo la presencia del presidente Juan Román Riquelme, que se quedó en Buenos Aires al igual que el secretario Ricardo Rosica. Pero sí viajaron, como siempre, integrantes del Consejo de Fútbol xeneize: Raúl Cascini, el Chelo Delgado y Chicho Serna.

El plantel voló primero a Sucre, capital de Bolivia, porque Potosí no tiene la capacidad hotelera para hospedar al Xeneize. Mañana, hará un tramo de 150 kilómetros en camionetas 4×4 en un camino que viene de ser noticia por un accidente en el que murieron cuatro personas.

En un cambio de planes de último momento, una vez que termine el partido, el plantel se quedará a dormir en Potosí y emprenderá la vuelta a Sucre el jueves para tomar el avión de regreso a Buenos Aires. Luego, pondrá la cabeza en el choque ante Newell’s, en Rosario, por la Copa de la Liga.

El probable equipo de Boca para enfrentar a Nacional de Potosí será: Javier García; Lautaro Di Lollo, Aaron Anselmino, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Lucas Janson.

Cuándo juega Boca por la Copa Sudamericana 2024

Nacional Potosí vs Boca: miércoles 3 de abril a las 21 (hora argentina)

Boca vs Sportivo Trinidense: martes 9 de abril a las 21 (hora argentina)

Fortaleza vs Boca: jueves 25 de abril a las 21 (hora argentina)

Sportivo Trinidense vs Boca: miércoles 8 de mayo a las 21.30 (hora argentina)

Boca vs Fortaleza: miércoles 15 de mayo a las 21 (hora argentina)

Boca vs Nacional Potosí: miércoles 29 de mayo a las 21 (hora argentina)