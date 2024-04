El Gobierno subió el tope de ingresos para que jubilados y pensionados cobren el bono de $70.000 en abril

miércoles 03 de abril de 2024 | 8:45hs.

Luego de que la ANSES comunicara que el pago de las jubilaciones de abril se dividirán en dos tramos, el Gobierno rectificó este miércoles 3 de abril el alcance del bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que liquidará la ANSES este mes. Es para quienes perciban un monto menor o igual a $171.283,31, dados los cambios por la nueva fórmula de movilidad. En caso de que superen ese valor, el monto extra será igual a la suma necesaria hasta llegar a $241.283,31. Antes, el tope estaba establecido en $204.445,30.

La medida fue oficializada mediante el decreto 282 que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Sustituye el artículo 3° del decreto 268, publicado el 20 de marzo, y dispone que el bono de $70.000 será percibido para aquellos cuyos haberes sean inferiores o igual a $171.283,31.

Desde el Gobierno habían explicado que el desdoblamiento de la liquidación de los haberes de jubilados y pensionados es una cuestión administrativa, a partir de la vigencia de la nueva fórmula de movilidad (que se estableció por DNU, regirá desde julio próximo, pero tiene efecto desde abril cuando los beneficiarios cobrarán sus haberes ajustados por el último IPC conocido (febrero para el caso de las jubilaciones de abril).

Jubilados y pensionados: cómo pagará ANSES el bono de $70.000

De acuerdo con lo detallado en el decreto 282, el bono se pagará de la siguiente manera en abril: Lo recibirán quienes, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $171.283,31. Para ellos, la ayuda previsional será de $70.000.

Los titulares que perciban un importe superior a los $171.283,31, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $241.283,31. Los beneficiarios de pensión (PUAM y no contributivas) serán considerados como un único titular para recibir el bono.

El refuerzo extraordinario de $70.000 está destinado a:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo ($171.283,31). Aquellos titulares de jubilación y pensión que no superen los $241.283,31, recibirán un extra será igual a la suma necesaria para llegar a ese valor. Titulares de la Pensión No Contributiva (PNC). Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos de jubilados y pensionados en abril 2024

De acuerdo con el calendario de pagos de ANSES, aquellos jubilados que no superen la mínima cobran en abril los siguientes días: DNI finalizados en 0: miércoles 10 de abril, DNI finalizados en 1: jueves 11 de abril, DNI finalizados en 2: viernes 12 de abril, DNI finalizados en 3: lunes 15 de abril, DNI finalizados en 4: martes 16 de abril, DNI finalizados en 5: miércoles 17 de abril, DNI finalizados en 6: jueves 18 de abril, DNI finalizados en 7: viernes 19 de abril, DNI finalizados en 8: lunes 22 de abril, DNI finalizados en 9: martes 23 de abril.

Mientras que aquellos jubilados y pensionados que superen el haber mínimo cobran en abril:

DNI finalizados en 0 y 1: miércoles 24 de abril, DNI finalizados en 2 y 3: jueves 25 de abril, DNI finalizados en 4 y 5: viernes 26 de abril, DNI finalizados en 6 y 7: lunes 29 de abril, DNI finalizados en 8 y 9: martes 30 de abril.

Nueva fórmula jubilatoria: cómo se cobrará en abril, mayo y junio 2024

El Gobierno modificó la fórmula de movilidad jubilatoria a través del DNU 274. Desde abril, los jubilados y pensionados recibirán por primera vez la actualización de los haberes que sigue la inflación.

Abril 2024: se cobrará el porcentaje correspondiente a la inflación de febrero (13,2%), sumado a un adicional de 12,5% y un bono de $70.000. Mayo 2024: se aplicará un adelanto de la movilidad correspondiente a junio, conforme la nueva fórmula (con IPC de marzo).

Junio 2024: en el sexto mes del año, se dará un incremento calculado según la nueva fórmula (IPC de abril). En ningún caso, la aplicación del índice podrá disminuir el haber que perciben los jubilados y pensionados. Si en junio el aumento que da la Ley de Movilidad anterior (Ley 27.609) fuera superior a lo acumulado en estos tres meses de empalme, la ANSES abonará la diferencia correspondiente.