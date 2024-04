La historia de Syd Barrett y Pink Floyd en Rockumentales

miércoles 03 de abril de 2024 | 6:00hs.

Con imperdibles perlitas vuelve en abril el ciclo Rockumentales en la Biblioteca Popular Posadas, ubicada en Córdoba 1962.

La propuesta se desarrollará los jueves a las 20.30 con la proyección de distintos títulos y entrada libre y gratuita.

Y mañana, en la jornada inaugural de esta temporada se verá Have You Got It Yet?, el documental sobre Syd Barrett, que se estrenó el año pasado.

El título original de esta producción es Have You Got It Yet?. The Story of Syd Barrett and Pink Floyd y aborda la figura y legado del legendario músico fundador de la banda británica que influyó en la música del siglo XX y cuenta con testimonios de sus compañeros de grupo.

Este ciclo de documentales dedicados al rock en sus distintas vertientes y épocas es una idea de Diego López y Juan Ignacio Pérez Campos, que organizan las proyecciones y en cada ciclo hacen hincapié en una temática como hilo conductor.

Distintas facetas del rock

“El mayor objetivo de este ciclo es ir conociendo e investigando las distintas facetas que configuran un género como el rock, que comprende cada vez más una mayor amplitud y que al parecer nunca termina de reinventarse y de dar a luz a nuevos artistas”, señalaron los amigos e impulsores de esta iniciativa.

Cada ciclo parte de una premisa que consiste en armar los encuentros a partir de una línea temática, por ejemplo, durante este mes el ciclo está denominado como “Diamantes Locos”; ya que las proyecciones se basan en cuatro artistas que supieron imponerse tanto con su música como con sus ideas y actitudes frente a la vida.

Tal es el caso de Syd Barrett, fundador y artífice de Pink Floyd; y el cantautor norteamericano Tom Waits. Por su parte, el tercer documental, el jueves 18, tendrá como protagonista a Astor Piazzolla. Y cierra este primer ciclo del año, el cantautor punk inglés Mark E. Smith, a cargo de la mítica banda The Fall. Más información en redes @Biblioteca Popular Posadas.