Del aula al escenario para que el Rock recupere trascendencia

miércoles 03 de abril de 2024 | 6:08hs.

“El futuro ya llegó”, parafrasearon los integrantes de Amus la poesía de Los Redondos para sintetizar cómo todo fue confluyendo para la conformación de la banda.

Amus es un power trío integrado por Mex Suárez en el bajo y la voz, Tadeo Acosta en la guitarra y Toto Chávez en la batería.

La agrupación con músicos sub 17 tiene canciones propias y covers y se encuentra organizando un concierto con muchas sorpresas para celebrar sus dos años con el rock: el Amus Fan Fest, que tendrá lugar el 4 de mayo en el auditorio del Instituto Montoya, en Ayacucho 1962.

Toto Chávez, Tadeo Acosta y Mex Suárez integran la banda Amus. Fotos: Marcelo Rodríguez

Para comenzar a agitar esta fecha especial, pasaron por la Kermés de Acá te lo contamos, en el estudio de Radioactiva 100.7.

Allí, los jóvenes músicos de entre 16 y 17 años contaron que son compañeros de colegio, asisten al Roque, y que la idea de armar el grupo fue surgiendo “casi de la nada, muy por casualidad o por el bardo”.

“Primero éramos cuatro integrantes, pero ahora estamos en formato power trío y pensamos mantener esa formación”, contaron.

Mex y Toto se conocen desde chicos, primero querían ser Messi o Iron Man pero fueron pasando los años y como hijos de músicos que crecieron escuchando música, el sueño de tener una banda comenzó a rondar.

Los músicos graban un nuevo sencillo y proyectan trabajar en un álbum.

En tanto, a Tadeo lo conocieron en la escuela. “Con Tadeo nos conocimos haciendo grupo para un trabajo para la escuela y hablando salió lo de la música”, recordó Mex.

“Empecé a tocar música porque me robaron la Play, entraron a robar a la casa y no había nada, ni internet ni luz, le pedí a mi prima si me prestaba la guitarra y empecé a tocar”, relató Tadeo sobre su ingreso a la música.

En tanto, Toto detalló que su papá Lucas Chávez es el director de la Escuela de Rock, una academia dedicada al género en el centro de Posadas, “Él influyó directamente en que me guste la música y vivo la música gracias a él, en mi casa hubo siempre música”.

Autogestivo y con sorpresas

Acerca del Amus Fan Fest, que se viene para mayo, precisaron: “Con Amus en mayo cumplimos dos años como banda, hacemos varios tipos de rock y vamos a hacer un reci para celebrar. Es el tercer recital autogestionando que hacemos y el segundo que tiene como título el Amus Fan Fest”.

Para este concierto del 4 de mayo los chicos vienen ensayando el repertorio y también trabajando en detalles para sorprender al público. “Vamos a tener músicos invitados, pensamos que va a estar bueno, las entradas ya están disponibles y están todos invitados a acompañarnos”.

Fuentes y referentes

Si bien los artistas tienen gustos musicales diferentes, el rock los conecta. Mex, que es el compositor del grupo, acercó a sus amigos al universo spinettiano.

Toto iba más por el reguetón clásico y el metal y a Tadeo también le gustan las bandas pesadas.

Y las canciones de Amus dan mucha relevancia a la música y a la letra.

En La Kermés, una de las canciones que interpretaron fue Para el abuelo, su primer single: “No te das cuenta que por no soltar la soga tu globo no vuela/ Nunca a las estrellas llegarás si tus sacos de arena no los haces soltar/ No te hagas cargo de cosas que no te incumben/ Para parar devuelve los hechos a eso a lo que nunca perteneció y nunca pertenecerá/...”.

Conscientes de que en la escena de la música actual el rock no es lo que mejor rankea, los chicos se lo toman con calma y en las salidas con amigos escuchan lo que elige la mayoría.

“Es verdad que hoy lo que más suena es la música urbana, pero el rock no va a morir, el rock está en el corazón de muchas personas, y pensamos que un día va a volver con fuerza a ocupar su lugar en el top 1”, expresaron convencidos.

Proyectos

Además de organizar el concierto de mayo, los Amus siguen produciendo música, se encuentran grabando un sencillo en el estudio de la Escuela de Rock. Y esperan poder grabar un álbum, “sabemos que eso es algo que no se hace mucho actualmente, pero es un buen proyecto y ayuda a despegar”, consideró Mex.

En cuanto al nombre de la banda, los integrantes coincidieron en que el significado es el que cada persona le quiera atribuir.

Hablando nuevamente del futuro, los músicos que están ya cursando la última etapa del secundario, saben que llegará el momento en que cada uno tome su camino, “hablar de planes a futuro con la banda es un poco difícil, dentro de poco nos vamos a ir a estudiar y nos vamos a distanciar un poco, pero la banda Amus va a seguir de pie mientras los pilares principales estén ahí”, reflexionaron.

Para agendar

Amus Fan Fest!

El 4 de mayo en Montoya Amus festeja sus dos años con la música, se sumarán bandas amigas como Aramides Cajanea y Acero Norte, entre otras confirmadas más participaciones sorpresa. Entradas al 376-4708477 y más info en redes @amus.rock