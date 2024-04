Regional de Hockey: La CAH escuchó el pedido de Centro de Cazadores y no habrá sanción

martes 02 de abril de 2024 | 20:14hs.

Mediante un comunicado, la Confederación Argentina de Hockey (CAH) ratificó la realización del Campeonato Regional de Clubes ‘B’ categoría Damas Mayores programado para disputarse del 2 al 5 de mayo en Rosario, Santa Fe. El escrito cuenta con una serie de medidas que favorecen al pedido del Club Centro de Cazadores de Misiones, que decidió bajarse del certamen, debido a la ola de violencia que vive la mencionada ciudad.

Entre estas medidas, la CAH manifiesta que el certamen se desarrollará en las canchas de Old Resian Club y Jockey Club, en donde se posibilitará a cada uno de los clubes participantes que puedan ingresar hasta dentro del predio con su colectivo a los efectos de minimizar los riesgos. Además, indica que no habrá sanción económica ni deportiva para los equipos que no participen del certamen, uno de los ítems que más preocupaba a la institución “Cazadora”.

Vale recordar que, días atrás y por medio la Federación Misionera de Hockey, Centro de Cazadores había solicitado a la CAH el cambio de sede para la realización del campeonato, pero la respuesta fue negativa. Esto derivó al club a tomar la decisión de no jugar el torneo a través de un comunicado oficial.

Sin embargo, la difusión de este hecho por parte de los medios de comunicación y redes sociales, generó el apoyo tanto de clubes misioneros como de diferentes puntos del país, que se sumaron a una decisión, que va más allá de un resultado deportivo.

"El Club Centro de Cazadores de Misiones agradece a la Federación Misionera de Hockey por la gestión ante esta situación, a los medios de comunicación por su difusión, a los clubes y a toda la comunidad deportiva y público en general que respaldaron nuestra decisión. Queremos dejar claro que nuestra prioridad siempre fue salvaguardar la integridad física y emocional de las jugadoras y el cuerpo técnico. Repudiamos enérgicamente cualquier forma de violencia e inseguridad en el entorno deportivo", expresaron desde la entidad cazadora.

El Comunicado de la CAH a los clubes

Señores clubes:

Campeonato Regional de Hockey “B” NEA - Sede Rosario

Por medio de la siguiente la CAH a través de su Comisión de Campeonatos y en virtud de la necesidad de salvaguardar la tranquilidad de nuestros jugadores/as, cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes, directores de torneo y público en general se dirige a Uds. En relación a los hechos que son de público conocimiento con respecto a la sede de Rosario para el mencionado Torneo.

Considerando, además, que algunos equipos han pagado la totalidad o una parte de la hotelería del torneo lo que hace imposible el cambio de sede.

Con respecto a esto informamos:

1. El torneo se desarrollará en las canchas de Old Resian Club y Jockey Club.

2. En el Jockey Club de Rosario y Old Resian Club se posibilitará a cada uno de los clubes participantes que puedan ingresar hasta dentro del predio con su colectivo a los efectos de minimizar los riesgos.

3. La CAH se encuentra en permanente contacto con las autoridades para brindar las mejores condiciones posibles a los participantes.

4. Los clubes que decidan no participar no tendrán ningún tipo de sanción (ni Económica ni Deportiva) y tampoco deberán abonar la inscripción al torneo. Esto por el carácter de excepcional de esta situación.

Dadas las decisiones adoptadas es que solicitamos a Uds. Lo siguiente:

1. Informen por esta vía hasta el día 05/04/2024 a las 12:00h. su decisión de participar o no del torneo en cuestión.

2. En caso de no recibir hasta esa hora la información solicitada se considerará que está confirmada su participación.

"Solicitamos la respuesta en el plazo indicado sin antes manifestar el malestar que nos genera esta situación ya que lesiona claramente el espíritu de nuestro deporte".