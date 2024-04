La conmovedora letra del nuevo tema de Tini Stoessel dedicado a su papá

martes 02 de abril de 2024 | 12:19hs.

La artista lanzó este último lunes "Pa", que habla sobre la dura internación de Alejandro en marzo de 2022 por una hemorragia estomacal que lo tuvo al borde de la muerte.

Se trata del primer corte de difusión de Un mechón de pelo, su nuevo álbum. En el videoclip oficial de "Pa" las imágenes la muestran en la sala de espera de una clínica.

"Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía. Fue un mes de marzo que dijeron que te perdía. Estaba a tu lado pero ya falta me hacías. Juro por Dios decirte adiós no me salía. Todo el mundo preguntando cómo estabas y yo deseando estar en el lugar que estabas", dice Tini.

Y sigue: "El mundo seguía girando per no pa mí, pensando en todo lo que me falta pa vivir. Siempre fuiste tú, lo mejor de mí. Me enseñaste a amar, amándome a mí. No pude aceptar despedirme así".

En cuanto al estribillo, la parte más emocional del tema se escucha: "Por eso pedí, por un ratito más, para que sigas aquí, porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz. Y si un día te vas, nunca te vas a ir porque cada momento que me diste vive en mí. Porque soy parte de tí".

https://www.youtube.com/watch?v=FaQiQ3zuzPg