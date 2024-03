El Parque Nacional Iguazú permanece cerrado por el temporal

jueves 21 de marzo de 2024 | 12:08hs.

Desde la administración del Parque Nacional Iguazú informaron que se procedió al cierre del área protegida por las inclemencias del tiempo. Si bien el Atractivo mas importante del destino Iguazú abrió sus puertas normalmente debido a que el clima era excelente a las 8 de la mañana, el temporal previsto por el servicio Meteorológico se desató una hora después obligando el cierre del área protegida.

El escueto comunicado indica: “Se informa que en el día de la fecha el Área Cataratas del Parque Nacional Iguazú, permanecerá cerrado, producto de los fuertes vientos que produjeron caída de ramas en distintos sectores. Al mantenerse la alerta meteorológica para las próximas horas, se mantendrá el cierre hasta poder evaluar las condiciones de seguridad para las visitantes. Los que abonaron el ingreso para el día de la fecha, este tendrá validez por 72hs”.

Se supo que realizaron la evacuación del área protegida, pero no han hecho ningún tipo de recorrido en los senderos debido a que se mantiene el alerta aunque no se registran lluvias o vientos desde las 10 de la mañana. Asimismo, se registraron caídas de árboles de pequeño porte en la ruta 12 y 101 acceso a cataratas y al aeropuerto Mayor Eduardo Krause, no se han notificado daños.