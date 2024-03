A Roly Serrano le quitaron los sedantes

miércoles 20 de marzo de 2024 | 6:00hs.

Ayer se conoció el nuevo parte médico de Roly Serrano, que no presenta diferencias sustanciales con los de días previos, salvo por la traqueotomía que le practicaron el sábado, aunque Osvaldo Laport brindó una muy buena noticia sobre su salud. En un móvil dejó escuchar al aire un audio de Gloria, la hermana del actor internado. “No sabes qué contentos que salimos. El doctor nos dijo que al Rolito ya se le quitó por completo la sedación, van a ir esperando de a poquito a ver si empieza a abrir los ojitos. De la parte renal está completamente bien, no tiene ninguna otra medicación”, se escuchó decir. “Todo bien positivo, igual no deja de ser un paciente de riesgo. Lo que tiene que hacer su pulmoncito es poder respirar”, cerró.