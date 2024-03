Cúneo Libarona prometió una transformación judicial absoluta

miércoles 20 de marzo de 2024 | 6:02hs.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, brindó una conferencia de prensa después de la primera reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, en donde detalló las modificaciones que buscarán implementar para “una transformación absoluta de la Justicia”, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones en Rosario.

El anuncio, que el ministro calificó como “momento histórico en la Argentina”, busca constituir un ordenamiento en todo el país similar al que ya se implementa en Jujuy y Salta y consideró que es “idóneo: eficaz, pluralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo ni tiempo”.

En un marco regulatorio similar al propuesto en la ley ómnibus que finalmente no se votó en el Poder Legislativo, mencionó que los siguientes pasos de modificaciones incluyen el juicio por jurados y la reforma del Código Penal. “Queremos que en el gobierno de Milei, y él me lo pidió personalmente muchas veces, transformemos la Justicia con división de poderes, independencia y eficacia. Nicolás Posse me habla de ‘mano justa’”, añadió.

Esta semana entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en Rosario que supone la consolidación del sistema penal acusatorio y que busca combatir la violencia en Santa Fe.